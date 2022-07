Een verslaggever van de Telegraaf trof Maureen en Scott, deelnemer aan de datingshow Prince charming, op een evenement en zag zijn kans schoon om haar een paar vragen te stellen.

Thomas van der Vlugt was er niet helemaal klaar voor

De verslaggever windt er weinig doekjes om. “Gelijk tot de kern, olifant in de kamer, runner-up... Je ziet het bij Thomas, het is mislukt. Hoe heb je daarnaar gekeken? Wat was je eerste reactie?” wil hij van Maureen weten. “Ja, eerste reactie: het verbaasde me niet”, lacht de blondine. “Omdat ik het idee heb dat hij er toch nog niet helemaal klaar voor was.”

Als de journalist van de Telegraaf vervolgens wil weten waaraan ze dat dacht te kunnen merken, is haar antwoord voorzichtig, maar niet mals: “Gewoon in zijn doen en laten, terug in Nederland. Aan de verhalen die je hoort. Ik geloof wel dat hij het wilde, maar dat-ie nog niet op dat punt in zijn leven zat. Toch iets te veel met zichzelf bezig misschien.”

Het liefdesleven van Maureen

Natuurlijk wil de verslaggever ook van het reilen en zeilen binnen het liefdesleven van Maureen weten, al valt er niet veel te vertellen. “Ik ben momenteel ontzettend druk. Ik werk fulltime. Ik ben gewoon lekker mezelf aan het ontwikkelen, mezelf aan het leren kennen. Maar ik sta er wel voor open.”

En heeft ze nog weleens contact met Thomas of is dat helemaal verwaterd? “Nee, ik heb geen contact meer gehad met Thomas”, luidt haar weinig verrassende respons. “Dat hoeft van mij ook niet.” Duidelijke taal.

Bron: Telegraaf.nl