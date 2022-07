Bah! Híerom moet je vers geplukte bramen niet zomaar opeten

Het fruit zit namelijk vaak vol kleine beestjes. Je zult ze met je blote oog niet snel zien, omdat ze zich verstoppen tussen de haartjes van het fruit. Bramen zitten vooral vol kleine wormpjes. En die wil je liever niet opeten, toch?

Wormpjes in je bramen

Je zult er niet ziek van worden als je toch een wormpje binnen krijgt, maar echt lekker is anders. Wil je bramen zonder beestjes, dan is het verstandig om ze eerst even te wassen. Doe dit wel op een speciale manier, want alleen even voorzichtig (bramen zijn kwetsbaar en vallen snel uit elkaar) onder stromend water houden is niet genoeg om de beestjes te laten verdwijnen.

Zo maak je bramen schoon

Wormpjes houden er niet van om voor langere tijd onder water te zijn, dus komen eerder tevoorschijn als je de bramen in een bak met water legt. Nog sneller zullen ze zich losmaken van het fruit, als je flink wat zout bij het water doet. Laat deze bak met het zoute water een tijdje staan, waarna de wormpjes naar het wateroppervlak zullen drijven. Ook de bramen die nog niet helemaal rijp of niet meer goed zijn, zullen naar boven drijven. Weet je meteen welke er eetbaar zijn.

Zijn ze schoon? Zorg dan dat je het zoute water goed van de bramen afspoelt. Dit kun je het beste doen door ze af te gieten in een zeef. Laat ze vervolgens drogen op een stuk keukenpapier. Eet ze meteen op, of bewaar ze maximaal twee dagen na het plukken.

Mag je bramen plukken?

Over het algemeen is wildplukken van bramen verboden en riskeer je een boete als je het doet, maar dit wordt vaak door de vingers gezien. Zorg ervoor dat als je ze plukt, je een handjevol van de struik neemt. Op deze manier blijft er genoeg over voor de vogels en insecten. Pluk altijd voorzichtig en laat de struik intact. Bramen die makkelijk loslaten, zijn rijp. Moet je moeite doen om ze van de struik te halen? Dan zijn ze vaak niet rijp. Ook aan een donkerpaarse of zwarte kleur kun je zien of ze rijp zijn.

Bron: RTL Nieuws