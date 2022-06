Ballerina Igone de Jongh mag alles eten tijdens haar vakantie: ‘Voor patat kun je me wakker maken’

“Vroeger at ik weleens te weinig, omdat ik met stress geen honger heb”, vertelt Igone in AD. “Daar let ik nu beter op. Nu ik volop in training ben, probeer ik drie keer per dag te eten, plus twee tussendoortjes. Eén keer koolhydraten, veel groente, proteïne, water, thee, en geen koffie, alcohol of cola. En niet te veel fruit vanwege de suikers.”

Dat vindt ze zelf ook een pittig dieet. Igone heeft een relatie met acteur Thijs Römer (43) en hij eet redelijk hetzelfde als zij. “Voor de kinderen koken we apart. We zijn vegetariërs en mijn bonusdochter (Sammie, de dochter die Thijs met Katja Schuurman heeft, red ….) is dat ook. Dus is er af en toe een stukje kip voor mijn zoon en soms voor Thijs.”

Bitterballen en patat

Maar in haar vakantie mag de voormalige ballerina van Het Nationale Ballet van zichzelf twee weken eten en drinken wat ze wil. Datzelfde geldt voor haar verjaardag en met kerst. “Chips, bitterballen, wijn. Ik kan makkelijk een fles op, maar mezelf dronken drinken, dat gebeurt me niet. Voor patat kun je me altijd wakker maken, één keer in de drie maanden geef ik eraan toe. Maar als ik in zo’n opbouwend trainingsschema zit, is zo’n uitzondering een no-go.”

Igone repeteert vier à vijf uur per dag, volgt een balletles en gaat naar de sportschool voor krachttraining, cardio en buikspieren. Al met al sport ze dus zes, zeven uur per dag. “Als ik geen voorstelling heb zo’n tweeënhalf uur. Hardlopen op straat kan ik niet, dat is te pijnlijk voor m’n knieën en onderrug. In de gym probeer ik het op de loopband, die is wat zachter, maar mijn lijf is er niet voor gemaakt.”

De ballerina verklapt ook dat ze geen botox wil gebruiken. “Doodeng. Ik zou wel grotere borsten willen krijgen als ik stop met dansen, maar ik zou ze nooit laten vergroten.”

Bron: AD