Bandleider Jeroen Rietbergen erkent aantijgingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Langlopend onderzoek

“In een langlopend onderzoek van BOOS ontving de redactie meerdere verhalen over seksueel overschrijdend gedrag van meerdere personen binnen het programma. De vermeende daders zijn de afgelopen week benaderd om een reactie te geven op de aantijgingen jegens hen”, begint de verklaring op de website van BNN VARA.

Bekentenis

“Deze zaterdag ontving de redactie een bekentenis en spijtbetuiging van de bandleider van The Voice, Jeroen Rietbergen. Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek”, aldus het statement.

Linda de Mol

Jeroen Rietbergen is de partner van Linda de Mol. In 2018 maakte Linda zelf ook wereldkundig slachtoffer te zijn geweest van aanranding op haar 15e. Aan Beau Monde zei ze destijds: “Kinderen leren de biologische feitjes en worden gewaarschuwd voor ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes, maar met elkaar praten over wanneer iets ongewenst is of wat als onprettig of bedreigend of vernederend wordt ervaren, ho maar.”

Bron: BNNVARA