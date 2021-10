Barack Obama: “Ik ben het gelukkigst als ik met mijn dochters ben”

In de uitzending van Humberto was gisteravond te zien hoe Humberto Tan die vraag via videoverbinding stelde aan de voormalig president van de Verenigde Staten en de wereldster.

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen steekt als eerst van wal. “Ik ben nog geen honderd, maar er ook niet zo ver meer vanaf”, grapt de muzikant.

“Ik ben waarschijnlijk nu op het gelukkigste moment van mijn leven. Het voelt op dit moment het meest vervuld. Ik heb een gezin, een vruchtbare carrière, ik heb mijn stem gevonden en mijn plek in de Amerikaanse geschiedenis.”

Doel

“Je kinderen zien opgroeien en hun eigen levenspad zien volgen, zorgt voor enorm veel geluk. Ik denk dat ik echt het gelukkigst werd toen ik mijn doel vond in dit leven. Dat begon al toen ik een tiener was en dat evolueerde naar het leven wat ik nu heb en heb gehad. Ik wil dat ook meegeven aan jongeren en andere jonge muzikanten: ga op zoek naar je doel.”

Barack Obama

Terug in de studio vallen Humberto en de tafelgasten even stil. Het antwoord maakt indruk, en dan moet de reactie van Barack Obama nog komen.

Hij begint net als Bruce luchtig: “Nou, Humberto, toen ik hoorde dat jij een project doet met 100-jarigen, dacht ik dat je ze zou vragen wat ze zoal eten. Misschien hebben ze nog tips voor ons hoe we zo oud kunnen worden!”

Geen pracht en praal meer

Al snel slaat hij een serieuzere toon aan. “Mensen vragen mij vaak of ik het presidentschap mis. Een boel dingen mis ik in ieder geval niet: alle pracht en praal, de mensen die gaan staan als je binnenkomt. Dat hoeft allemaal niet zo van mij. Wat ik wel mis, is het kameraadschap van een team van mensen dat gedreven is om problemen op te lossen.”

Dochters

Maar als je hem echt vraagt naar de gelukkigste tijd van zijn leven, is zijn presidentschap niet het eerste waaraan hij denkt. “Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, zijn bij mijn gelukkigste momenten altijd mijn dochters betrokken. Als ik met hen en Michelle aan tafel zit en naar ze luister en ze zie stralen. Ze zijn slim en lief en vol verrassingen, ook al plagen ze mij vaak. Ik ben geen moment gelukkiger, dan op die momenten.”

A life worth living

“Op mijn sterfbed, in de momenten voordat ik de aarde verlaat, zal ik niet denken aan de speeches die ik gehouden heb of de verkiezingen die ik heb gewonnen. Het zijn moment zoals met mijn dochters hand in hand lopen in het park. Of samen bankhangen op een rustige avond en luisteren naar hun gelach. Ik zou ze zeggen: ‘Dat ik dat heb mogen meemaken, heeft mijn leven het leven waard gemaakt’.”

Terug in de studio rondt Mart Smeets, een van de tafelgasten, het gesprek mooi af: “De stilte die hier net viel, is zo mooi. Eigenlijk moeten we nu ook gewoon gaan slapen allemaal.”

