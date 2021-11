Barry Hay geeft update over zieke George Kooymans: “Hij kan nog lachen”

Begin februari werd bekend gemaakt dat Golden Earring-oprichter George de spierziekte ALS heeft en daardoor nooit meer kan optreden. Sindsdien heeft hij zich teruggetrokken uit de spotlights, maar volgens Barry gaat het naar omstandigheden goed met hem.

Wijntje als remedie

“De laatste keer dat ik hem sprak was hij best wel vrolijk.” Volgens Barry was George op dat moment op stap met collega-muzikant Bertus Borgers. “Je kon wel horen dat ze een wijntje hadden gedronken. Dat is de beste remedie. Hij klonk eigenlijk wel goed. Ik denk dat hij nu in Italië is”, aldus Barry.

Ups en downs

Verder wilde hij niet al teveel over de situatie van George kwijt. “Weet je, ik denk dat je met die ziekte ups en downs gaat kennen. Als je hem daarover wil horen, moet je hem bellen, begrijp je? En ik denk dat hij daar niet zoveel zin in heeft”, aldus Barry. “Hij loopt nog rond en alles. Hij kan nog steeds lachen.”

Bron: RTL Boulevard