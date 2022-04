Bas Muijs’ hartaanval zorgt voor mooie inzichten

Het waren een paar pittige maanden voor Bas. Eind 2021 werd hij ’s nachts ineens wakker met een gigantische druk op zijn borst. “Het voelde alsof er een band werd strakgetrokken, alsof het leven uit me verdween,” vertelt hij aan RTL Boulevard. Er volgde een hartoperatie, die maar liefst zes uur duurde. Uren die heel lang hebben geduurd voor zijn familie, die in spanning wachtte op de uitslag. Bas: “Mijn hart werd zelfs stilgezet.”

“Stel niets uit”

Hoe Bas, vader van drie jongere kinderen, zich nu voelt? “Ik ben vooral heel blij dat ik nog leef eigenlijk. Ik heb ontzettend veel gehuild. Emma is zeven en weet heel goed wat er is gebeurd. Ze was heel blij dat ik niet dood ben gegaan. Daan is vier en Annelie is twee, dat is een ander verhaal. Die hebben me wel gewoon gemist, want ik ben een maand niet thuis geweest.” De gebeurtenis heeft Bas mooie inzichten opgeleverd. “Dit is ‘later’. Tot wanneer moet je wachten om iets bijzonders te doen? Doe het nu, als het kan. Je hoeft niet al je geld over de balk te smijten, maar stel niets uit. Ik bedoel: het kan morgen klaar zijn.”

Bezegeling van liefde

Ook de band met zijn vrouw is volgens Bas veranderd. “Omdat je nog meer van elkaar houdt en weet hoe bijzonder het is dat je nog bij elkaar bent. Op dat punt is de relatie nog sterker geworden.” De acteur overweegt zelfs op één knie te gaan voor zijn vriendin. “Daar moet ik nog eens over nadenken, want dat is eigenlijk wel het mooiste wat er is. Het feit dat je drie kinderen hebt, is al een bezegeling van je liefde, maar een huwelijk past daar misschien nu nog wel meer bij.”

