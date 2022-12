Bas van den Toren van hit ‘Busje komt zo’ op 64-jarige leeftijd overleden

De tourmanager van Höllenboer bevestigt dit tragische nieuws na berichtgeving van RTV Oost.

Bas van den Toren overleden

Bas vormde sinds 1986 het duo Höllenboer samen met Gerard Oosterlaar. Bas nam het muzikale deel voor zijn rekening, waar Gerard de teksten schreef. In 2009 kwam gitarist Hans Nieuwenhuis bij de formatie. In 1995 werd Busje komt zo een ongekende hit, die nog steeds door velen meegezongen kan worden. Bas zelf was alleen helemaal niet zo’n fan van het nummer. Hij noemde het in een interview zelfs ‘een enorm kutnummer’.

Dit jaar gestopt

In maart van dit jaar liet Bas weten na 36 jaar te stoppen als gitarist bij Höllenboer. Dit vanwege ‘een burn-out en lichamelijke problemen’. “Het gaat al langere tijd niet zo goed, sinds september heb ik al klachten. Dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken”, liet hij weten. “Het is niet anders, ik heb het met veel plezier gedaan.” Hans Nieuwenhuis en Gerard Oosterlaar gaan samen verder met de band. Gerard liet weten: “We verzorgen optredens met bekende en nieuwe Sallandse liederen waarbij Hans nu op de stoel van Bas plaats neemt. Höllenboer blijft dus bestaan, maar zal nooit meer hetzelfde zijn zonder de muzikale inbreng van Bas.”

Bron: ANP