Beau van Erven Dorens maakt geen vrienden met uitspraak over carnaval: “Hij snapt het echt niet”

Van zaterdag 26 februari tot en met dinsdag 1 maart wordt er dit jaar carnaval gevierd. Omdat de horeca open is, kan het vieren van carnaval volgens de burgemeesters niet verboden worden. Maar is het wel slim om alles meteen weer toe te laten nu het einde van de pandemie eindelijk in zicht lijkt te zijn? Daar sprak Beau maandagavond in zijn talkshow over met viroloog Marion Koopmans en onderzoeker Bas Kolen.

Boze kijkers

Het leek Beau een goed idee om carnaval te verschuiven naar het voorjaar of de zomer, daarmee is het probleem meteen opgelost. “Doen we dat gewoon in mei”, was de uitspraak waarmee hij geen vrienden maakte bij de kijkers. Ze zijn boos omdat Beau geen idee heeft dat carnaval meer is dan een gezellig feestje. “Weet iemand boven de rivieren dat carnaval de vastentijd inluidt? Zullen we oud en nieuw dan ook maar op 31 juli vieren?”, reageert een kijker op Twitter. Daar zijn veel mensen het mee eens:

Het gemak waarmee bij #beau wordt gesproken over het verplaatsen van Carnaval naar de zomer vind ik tenenkrommend. Net zo achterlijk als - bijvoorbeeld - voor te stellen om Kerst in juni te vieren. — Marc (@marc2503) 31 januari 2022

#beau snapt het echt niet! Hij heeft geen enkel idee wat Carnaval inhoudt…. Carnaval in mei, tongen en zuipen…. Pffff #Carnaval #vastelaovend — Robin Biesmans (@RobinBiesmans) 31 januari 2022

Het is duidelijk dat #beau geen enkel besef heeft wat #carnaval inhoudt. Het is geen verkleed- en zuipfeest wat je zomaar kan verplaatsen naar een andere datum. Dan moet je Pasen ook verplaatsen. We verplaatsen toch ook de Kerstdagen niet? — Ralph Delfos (@RalphDelfos) 31 januari 2022

Het is echt niet te doen, dat gewauwel bij #beau. Geen feesten in de winter, carnaval in juni. Weet iemand boven de rivieren dat carnaval de vastentijd inluidt? Zullen we oud en nieuw dan ook maar op 31 juli vieren? Andere datum gaan zoeken voor het suikerfeest? — Christophe Otto (@otcr11) 31 januari 2022

Als je #carnaval verplaatst, moet je ook Pasen verplaatsen. Die zijn aan elkaar gekoppeld.

Zullen we kerstavond dan voorlopig ook op 1 juli vieren ? En 2e pinksterdag op 29 februari. Scheelt de werkgever weer 3 vrije dagen per 4 jaar. Win-win-win #beau — Roel Mertens (@roelmertens) 31 januari 2022

Knettergek bij #beau aan tafel omtrent (carnaval) feesten verplaatsen van winter naar voorjaar of zomer. Wat biedt je de burger die toch gaat feesten dan in de winter? Vanaf april t/m oktober staat agenda al vol. Akelig hoe serieus dit gebracht wordt. — Funs Goossens (@FunskeVenlo) 31 januari 2022

Oh oh oh… Ze snappen daar boven de rivieren echt helemaal NIKS carnaval #beau pic.twitter.com/L3PUTChlkX — Christien l’ours (@Christi83118411) 31 januari 2022

Zit #beau te kijken, mooi dat volk van boven de rivieren die een mening hebben over #carnaval … wel ja joh, vieren we lekker in April, vinden we fijn, want dan regent het niet. #cringe — Jeroen Elings (@jeeroen) 31 januari 2022

Bron: Superguide.nl