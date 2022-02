Beer Hank the Tank blijkt niet de enige inbreker

In West-Californië, Nevada en Noord-Californië werd recent maar liefst 150 keer melding gedaan van incidenten met de beer die al snel de bijnaam Hank the Tank kreeg. Er waren onder meer 28 woninginbraken in West-Californië. Maar Hank had dus handlangers. De loeizware beren van maar liefst 250 kilo gebruikten hun lichaamsgewicht om deuren en kozijnen te forceren. De beren hebben een voorliefde voor pizza en andere junkfood.

De Californische overheid zit al enige tijd achter de beren aan en wil ze vangen om hun genen te analyseren. Vervolgens moeten de dieren in een “passende omgeving” worden uitgezet. Gelukkig voor Hank the Tank en zijn maten blijven ze in leven.

Bron: AP News