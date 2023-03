Beestenbende bij ‘Het roer om’ zorgt voor verontwaardiging bij kijkers

En daar hadden veel mensen - vooral op Twitter - een mening over.

Sven en Clariena

Na vijftien jaar te hebben samengewoond in Almelo, besluiten Sven en Clariena te verkassen naar Duitsland. En er is geen weg terug, Sven heeft na twaalf jaar zijn baan als beveiliger al opgezegd. Zijn vrouw zit na een burn-out al langer thuis. In hun geliefde stadje Wurzbach, in het oosten van Duitsland, hopen ze een frisse start te maken. “Wij gooien het roer om, omdat wij toch wel graag wat vrijheid willen”, leggen ze uit.

Het stel komt al jaren met veel plezier in het Oost-Duitse plaatsje in de deelstaat Thüringen. Al ze - in hun beleving - een gouden aanbod krijgen een woning te huren met bijbehorend vakantiehuis, besluiten ze de kans niet aan zich voorbij te laten gaan.

Beestenboel

Sven en Clariena verhuizen echter niet met z’n tweeën, maar met z’n negenen naar hun droombestemming. Hun drie honden, twee katten, papegaai, schildpadden én slang kunnen niet achterblijven. Op Twitter barstte de (reactie)bom los, veel mensen konden hun ogen niet geloven. Zo vroegen zij zich af of de omstandigheden van de dieren wel goed zijn en of ze een kinderboerderij of dierentuin gaan beginnen.

Zo’n slang kan 3.5 week in zo’n klein hokje? #hetroerom — namfoh (@namfoh) 30 maart 2023

Wat gaan ze beginnen? Een kinderboerderij?#hetroerom — Nouchke (@noes1976) 30 maart 2023

Ach wat zielig die slang. Weken in een klein rot hokje. Wat een dierenliefhebbers. Not. #hetroerom — Joke L (@l_joke) 30 maart 2023

Benieuwd welke bekende Nederlander ‘nee’ zei tegen deelname aan ‘The Masked Singer’? We vertellen het je in het fragment hieronder.

Bron: RTL Boulevard