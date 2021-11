Behind the scenes: déze feitjes over de hitmusical Come From Away kende je nog niet

Libelle samen met MediaLane

Come From Away vertelt het bijzondere verhaal van het Canadese stadje Gander, dat op 9/11 werd overspoeld door 7.000 gestrande reizigers. Zij konden door de aanslagen niet landen in Amerika. De kleine gemeenschap van Gander sloeg gelijk de handen ineen om de reizigers voor meerdere dagen op te vangen en te verzorgen. Musicalsterren Willemijn Verkaik en Marleen van der Loo spelen mee in de hartverwarmende musical en delen met ons hoe het er behind the scenes aan toegaat.

Willemijn Verkaik en Marleen van der Loo.

1. De cast repeteert soms wel 10 uur per dag

De cast repeteert 6 weken lang, 6 dagen in de week. Willemijn: “Soms repeteren we wel 8 tot 10 uur op een dag. Tijdens zo'n periode probeer ik mijn hele harde schijf te wissen en focus ik mij alleen op de voorstelling. Dat is heel intensief, maar ook heel mooi. Die tijden met de cast en crew zijn voor mij heel dierbaar.”

2. De personages uit de musical zijn gebaseerd op echte mensen

Alle personages in de musical zijn gebaseerd op echte verhalen van echte mensen. Zo zijn sommige quotes uit het stuk letterlijk overgenomen uit interviews. Marleen: “Willemijn en ik spelen allebei meerdere rollen. Een van mijn rollen is Beulah Davis. Voor die rol hebben we twee levensverhalen samengevoegd, waaronder die van Diane Davis. Zij heeft mij zelfs nog via Facebook benaderd.” Willemijn: “Ik speel onder andere de rol van Beverley Bass. Zij was de eerste vrouwelijke piloot bij American Airlines en strandde met haar vliegtuig in Gander. Tijdens de repetities heb ik haar een keer gesproken via Skype, dat was heel speciaal.”

Willemijn Verkaik had graag naar Gander willen afreizen voor de repetities zouden beginnen, maar dat bleek nog een pittige opgave te zijn. Om het bekende stadje te bereiken, moet je heel vaak overstappen en ben je al snel zo'n 30 uur onderweg.

3. Het decor wordt tussen de scènes door niet verwisseld door een crew

Normaal gesproken staat er een hele crew achter de schermen klaar om het decor te verwisselen, maar in deze musical doen de spelers dat zélf. Marleen: “We werken met allemaal houten blokken, die we zelf moeten verwisselen en ombouwen. Dat is echt een artistieke keuze geweest. Het laat de saamhorigheid zien, maar zorgt ook voor eenvoud. De vertelling van het verhaal staat daardoor echt voorop.” Willemijn: “En daarbij prikkelt het de eigen fantasie.”

4. De musical heeft geen hoofdrolspelers

Die eenvoud en saamhorigheid komen ook naar voren in de verdeling van de rollen. Iedereen heeft namelijk een gelijke rol en de spelers staan ook tijdens de hele musical samen op het toneel. Marleen: “Normaal gesproken ben je vooral bezig met je eigen scènes, nu krijg je ook veel meer mee van de ander. We zijn echt op elkaar ingespeeld.”

Marleen: “Tijdens de repetities kwam er een man op bezoek die toentertijd zelf was gestrand in Gander. Hij vertelde dat hij aan zijn gastvrouw had gevraagd waarom zij hem had opgevangen, waarop de vrouw antwoordde: ‘Jij zou toch hetzelfde doen?’ Die vanzelfsprekendheid tekent echt de gemeenschap van Gander.”

5. Een blunder is snel gemaakt

Marleen: “Tijdens de repetities maakte iemand een blunder waar ik stiekem wel om moest lachen. Er werd een heel gevoelige scène gespeeld, die gevolgd wordt door een drukke, rumoerige scène op het vliegveld. Terwijl de gevoelige scène nog bezig was, begon die persoon al met roepen en schreeuwen. Iedereen lag in een deuk.”

Boek snel je tickets

De hitmusical Come From Away is nu te zien in de Nederlandse theaters, en de kaartverkoop gaat hard! Boek snel je tickets en zie het hartverwarmende stuk met eigen ogen.

Beeld header: Roy Beusker & Annemieke van der Togt