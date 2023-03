Behoefte aan voorjaarsweer? Dít is wanneer je dat kunt verwachten

Het voorjaarsweer staat sneller voor de deur dan je misschien denkt, vertelde WeerOnline ons.

Verwachting voorjaarsweer

Geloof het of niet, maar zondag en maandag worden naar verwachting zeer zonnig. Wel zal er een noordoostenwind waaien, waardoor het fris kan aanvoelen. Maar uit de wind en in de zon kan het al heel lekker zijn. Zéker na de regen van vrijdag, die ook voor zaterdag nog voorspeld wordt.

Paasweekend

Hoe het er met het voorjaarsweer voorstaat tijdens Paasweekend is nog onzeker. Wel is de kans groot dat het lekker weer wordt.

De rest van de maand

Vanaf het paasweekend neemt de kans op meer zonnige periodes toe. Uitzonderlijk warm zal het niet worden, maar de gemiddelde temperatuur zal wel hoger liggen dan het begin van deze maand. Eind april kunnen we normaal gesproken rekenen op 14 graden in het noordwesten tot 18 graden in het zuidoosten - en dit jaar zal dat naar verwachting ook het geval zijn.

Naast een normale temperatuur zal ook de hoeveelheid neerslag deze maand voor dit seizoen normaal zijn. Dat betekent dat het vaak droog is, want april is gemiddeld de droogste maand van het jaar. Kortom: de dagen om heerlijk te fietsen, wandelen of tuinieren komen er dan wel aan.

Bron: WeerOnline