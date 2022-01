Bekende Amerikaanse zanger Meat Loaf (74) overleden

De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend gemaakt.

Grote hits

Meat Loaf is een pseudoniem van Marvin Lee Aday. Hij werd in Nederland vooral bekend door het nummer Paradise By The Dashboard Light, maar scoorde ook hits met nummers als You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night) en natuurlijk I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That). In Nederland konden voor het laatst in 2013 van hem genieten, toen hij in de IJsselhallen in Zwolle op het podium te bewonderen was.

Eén van zijn meest iconische optredens:

Gezondheidsproblemen

De zanger kwakkelde al enige tijd met zijn gezondheid. Zo raakte hij in 2012 onwel vlak voordat hij live zou opkomen in het Britse live tv-programma Loose Women. Een jaar daarvoor viel hij flauw tijdens een optreden en in 2019 verscheen hij totaal gedesoriënteerd bij een prijsuitreiking in London.

