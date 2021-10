Bekende hit Marco Borsato zorgt voor grote rel in Duitsland

De bekende Duitse zangeres Helene Fischer heeft vorige week een nieuw album uitgebracht waar ook een cover van Borsato's nummer Hoe het danst op te horen is. Marco is naar eigen zeggen supertrots op deze cover, maar ondertussen is er van alles aan de hand rondom deze release.

Toestemming om het nummer uit te brengen

Terwijl Helene Fischer het nummer in de studio opnam, was ook Angelika Ewa Turo, oud-deelnemer van de Duitse Idols, bezig met een cover van dit nummer. Toen zij het nummer op de radio hoorde, wist ze dan ook niet waar ze het zoeken moest. Eind 2020 vroeg zij Universal Nederland al om toestemming om het nummer uit te brengen, maar het label gaf toen aan dat ze het nummer eerst op moest nemen voor ze een beslissing zouden nemen.

Niet geloven

Angelika had het nummer inmiddels ook opgenomen en er zelfs al een video bij gemaakt, maar omdat Helene Fischer een veel bekendere zangeres is, heeft ze nu toch besloten om het nummer niet zelf ook uit te brengen. “Het was mijn baby, mijn trots. (...) Ik wilde het niet geloven", zei de zangeres daarover in een interview met Bild.

Benieuwd hoe de cover klinkt? Beluister het nummer hier:

Bron: RTL Boulevard