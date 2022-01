Wij leggen het uit.

Bel-me-niet register

Het bel-me-niet register werd in het leven geroepen zodat particulieren én zzp'ers minder last zouden hebben van ongewenste telefoontjes. Handig, zou je denken. Maar toch bleek dit systeem niet helemaal waterdicht. Per 1 juli 2021 is dit register dan ook opgeheven. Met de nieuwe regels is dit systeem namelijk niet meer nodig.

Over je persoonsgegevens die eventueel in dit register stonden hoef je je overigens geen zorgen te maken: die zijn allemaal verwijderd.

Alleen bellen bij toestemming

Nu mogen bedrijven en organisaties alleen bellen bij toestemming, of als u klant of donateur bent geweest. Dat betekent dus dat je niet meer ongevraagd gebeld mag worden, ook niet als je als zzp'er geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Gebeurt dit alsnog? Dan kun je hier een melding van doen bij ConsuWijzer. Dit is een onderdeel van Autoriteit Consument en Markt (ACM), die vervolgens een onderzoek hiernaar kan instellen. Bedrijven moeten dan bewijzen dat er toestemming was voor het telefoontje. Was dat niet het geval? Dan kan ACM het bedrijf een boete geven.

Recht van verzet

Word je gebeld omdat je voorheen klant of donateur was, maar zie je hier nu vanaf? Dan kun je dit gewoon aangeven in het gesprek. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is zeggen dat je niet meer gebeld wil worden. Dit wordt ook wel het recht van verzet genoemd. De verkoper is dan verplicht het gesprek te stoppen en mag je niet meer bellen.

Je kunt zelf ook een bedrijf of organisatie contacten om te laten weten dat je niet meer gebeld wil worden. Dat kan telefonisch, per e-mail of post.

Bron: Rijksoverheid