Belgisch koningshuis deelt liefdevol kiekje voor 22ste huwelijksdag

Dat viert het koppel met een foto op social media. “Dank voor de warme wensen”, schrijven ze daarbij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Belgian Royal Palace (@belgianroyalpalace) op 4 Dec 2021 om 5:19 PST

Filip en Mathilde 22 jaar getrouwd

Gearrangeerd huwelijk of niet: Filip en Mathilde vieren vandaag dat ze in 1999 elkaar eeuwige trouw hebben beloofd. Ze gaven elkaar op 4 december het ja-woord in de St-Michiels en St-Goedelekathedraal in Brussel.

Dat is slechts enkele maanden nadat het verloofde koppel hun eerste publiekelijke optreden maakt. In de periode dáárvoor hield Filip zijn aanstaande nog even geheim. “De verloving was al aangekondigd maar wij hielden ons verborgen”, zei Filip twee jaar geleden daarover in een interview met de omroep RTBF.

Een paar kiekjes van de bijzondere dag:

Beeld ANP / EPA

Beeld ANP / AFP

Kinderen

Twee jaar na hun huwelijksdag bezegelen ze de liefde met de komst van dochter Elisabeth (20). Daarna volgen nog drie kinderen: Gabriël (18), Emmanuel (16) en Eléonore (13).

Bron: Blauw Bloed