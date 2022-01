Volgens de viroloog is het op dit moment nog te vroeg om het coronavirus te vergelijken met een griep, iets wat in Spanje wel al gebeurt. De huidige omikrongolf zorgt er volgens hem voor dat de besmettingen blijven stijgen en daarmee ook de druk op de ziekenhuizen. “Omikron kan nog altijd ernstige ziekte veroorzaken, je ziet dat vooral bij niet-gevaccineerden”, zo vertelt hij.

Steeds sterkere immuniteit

Hoewel de besmettingscijfers nu door het dak gaan, ziet Van Gucht de toekomst toch wat rooskleuriger in. “Ik denk dat we een heel mooi voorjaar en een hele mooie zomer gaan hebben.” De viroloog verwacht wel dat we in het najaar en in de winter weer een periode van onzekerheid tegemoet zullen gaan, maar ook dat zal volgens hem elk jaar verbeteren omdat onze immuniteit steeds sterker zal worden. De risico’s van de pandemie zullen volgens hem dan ook geleidelijk verdwijnen, maar momenteel is daar nog ‘te veel onzekerheid’ voor.

Bron: HLN