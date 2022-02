AMSTERDAM, 17-11-2021, OBAPerspresentatie Sinterklaasboeken 2021 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam Oosterdok.op de foto: Marieke Elsinga Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Belofte maakt schuld: Marieke Elsinga maakt pijnlijke vergissing ‘I can see your voice’ maandag goed

Hebben de deelnemers een gouden keel of zingen ze zo vals als een kraai? Dat is de grote vraag in het razend populaire I can see your voice. Het zangprogramma werd vrijdagavond door meer dan een miljoen mensen bekeken. Kijkers zagen hoe het panel ‘country girl' Renee helemaal verkeerd inschatte. De dame bleek een prachtige stem te hebben - en dát hadden ze niet verwacht.