Een bril kan soms best in de weg zitten als je graag je ogen wil laten spreken. Ze verdwijnen een beetje achter het montuur. Geen nood. Met de juiste kleuren oogschaduw en de juiste make-uptechniek maak je jouw ogen een stuk sprekender.

Juiste techniek

Het begint bij een goede techniek. Breng de oogschaduw aan vanaf de binnenhoek van het oog naar buiten toe. Zo wordt het bij de binnenhoeken een stukje donkerder waardoor de oogleden meer gaan opvallen.

Oogkleur

En dan de kleur. Wat past er bij het montuur? De kleur van jouw ogen is hierin leidend, niet het montuur. De kleur die tegenovergesteld is aan jouw ogen in het kleurenspectrum, is de kleur die je ogen extra zullen accentueren. En wanneer je een doorzichtig- of lichtgekleurde brilmontuur hebt dan komen de kleurtjes al helemaal goed uit.

Groene ogen

De tegenovergestelde kleur van groen is rood. Kies voor de ondertoon een lichtbruine kleur die je van de binnenhoek naar buiten aanbrengt. Vrolijk de oogschaduw dan op met een subtiel rood accent. Andere kleuren die goed bij groene ogen passen zijn paarse pruim-, peach-, bruin- en koperkleuren.

Blauwe ogen

De kleur blauw staat recht tegenover oranje; door deze kleur zullen jouw blauwe ogen mooi naar voren komen. Een mooie ondertoon om mee te beginnen is kameelbruin. Een zweem oranje eroverheen laat je ogen dwars door je brilmontuur heen stralen. Andere kleuren die het ook goed doen met jouw blauwe kijkers zijn aardetinten zoals rood, bruin, beige en goud.

Bruine ogen

De bruine kleur heeft geen directe tegenovergestelde kleur. Maar de kleur complimenteert met blauw. Een lichtbruine kleur als ondertoon doet het erg goed met een blauwe oogschaduw om het op te vrolijken. Geen fan van blauw? Kies dan voor kleuren zoals goud, brons of roze. Deze kleuren staan erg goed bij bruin waardoor je op een zachte manier je ogen toch naar boven te laten komen.

Laat ze spreken

Ben je geen make-upwonder en begin je er liever niet aan. Niet getreurd. Er zijn genoeg manieren om jouw ogen helemaal te laten shinen. Een brilmontuur met een kleur die goed bij jouw oogkleur past doet al wonderen.

Bijziend? Deze make-up is perfect voor negatieve brilglazen.