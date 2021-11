Ben jij verantwoordelijk als je een pakketje voor de buren aanneemt?

Dít is hoe het zit.

Pakketje bij de buren

Radar heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheid voor een pakket wanneer dit bij de buren wordt bezorgd. In de algemene voorwaarden op de website van PostNL staat: “Aflevering vindt plaats op het op de zending vermelde adres, dan wel op een door de geadresseerde opgegeven ander adres. PostNL heeft in dat geval het recht om een (binnenlandse) zending zonder aanvullende dienst - met handtekening voor ontvangst of een internationale zending die niet op het (woon)adres kan worden afgeleverd - uit te reiken aan één van zijn buren.”

Verantwoordelijkheid van de bezorgdienst

De bezorgdienst doet dan een briefje in de bus waarop staat dat het pakket bij de buren is afgeleverd. Hiermee vervalt de verantwoordelijkheid van PostNL: “Bij uitreiking aan buren zal het vervoer en de verantwoordelijkheid van PostNL onder de vervoerovereenkomst zijn geëindigd.”

Wie is wel aansprakelijk?

Oftewel: PostNL is op dat moment niet meer aansprakelijk. Maar wie is dat dan wel? Radar sprak Ivar Noordenbos, woordvoerder bij PostNL. Nemen de buren het pakketje aan? De spullen liggen daar dan voor rekening én risico van de koper, laat de woordvoerder weten. “Als het bij de buren wordt afgeleverd, is het pakketje daarmee ook bezorgd.”

Bezorging op een andere plek

Let op: wanneer de bezorger het pakketje ergens anders achterlaat, bijvoorbeeld in een trappenhuis, is het een ander verhaal. “Het is niet de bedoeling dat een bezorger dat doet. Als dat tóch gebeurt en het gaat mis, dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van PostNL”, aldus de woordvoerder. Dit geldt niet als je vooraf hebt aangegeven dat de bezorger het pakket hier mag achterlaten, dan ligt de verantwoordelijkheid na bezorging op de afgesproken plek bij jou.

Je mag ook weigeren

Nog even terug naar de vraag: moet je nu stoppen met het aannemen van pakketten voor je buren? Nee, hoor. Je bent niet verantwoordelijk voor het bij jou afgeleverde pakketje, maar je mag er natuurlijk altijd voor kiezen om het aannemen te weigeren.

Politie geeft een pakketje aan een meisje dat haar knuffel kwijt is

Bron: Radar.