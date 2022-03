Bij veel pompstations betaal je inmiddels €2,25 per liter. Slik. Dat is een behoorlijke aanslag op je bankrekening.

Voor het klimaat is het natuurlijk wel fijn dat de benzineprijzen zo hoog zijn. Want daardoor bezuinig je en pak je misschien net wat vaker het ov of de e-bike. Maar voor sommige tripjes is een auto toch echt de handigste oplossing.

Hier kun je goedkoop tanken

Gelukkig is goedkoop tanken nog steeds mogelijk bij TinQ. Dit tankstation heeft de komende week namelijk jubileumacties waarin ze brandstof voor een spotprijs van de hand doen. Wat dacht je van €1,171 per liter benzine of €0,86 per liter diesel?

Je moet dan wel precies op het juiste moment op de juiste plek zijn. Maandag kon je bijvoorbeeld goedkoop tanken tussen 10.00 en 11.00 uur in Venray, tussen 11.00 en 12.00 uur in Kampen, tussen 13.00 en 14.00 uur in Ospel en tussen 14.00 en 15.00 uur in Veenendaal.

Vandaag heb je achter het net gevist, maar de acties zijn er nog tot 11 maart. Wanneer en waar is nog onduidelijk. Om 19.00 uur op de avond vóór de actiedag maakt TinQ de deelnemende tankstations bekend. Je kunt dus niet je weekplanning aanpassen op de acties.

Geen jerrycans

Op 13 maart is het hoogtepunt. Dan tank je bij maar liefst twintig tankstations verdeeld over Nederland een uur lang voor de actieprijs.

Nog een paar spelregels: vrachtwagens en tractoren mogen niet meedoen. En nee, je mag ook geen jerrycans vullen.

Houd verder rekening met files, want het gaat héél druk worden. Maandag was het in ieder geval een gekkenhuis.

https://t.co/IDX1XLaVyk

File op de Henri Dunantstraat vanwege actie Tinq pic.twitter.com/lDv9D12MxQ — Omroep Venray (@omroepvenray) 7 maart 2022

Verkeersinfarct #Veenendaal-Oost vanaf A12 staat de N233 al helemaal vast voor de TinQ benzinepomp (ivm actie) 3 km verderop. pic.twitter.com/8gyAQzM9Tm — MediaMan (@MediaManNL) 7 maart 2022

Bron: TinQ