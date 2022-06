Bereid je alvast voor: op déze dagen wordt topdrukte verwacht op Schiphol

Wie in juni op vakantie gaat heeft vooralsnog waarschijnlijk geluk, want de drukte lijkt deze maand te gaan meevallen. Er zijn in juni slechts drie dagen waarop de situatie ‘kritiek’ is door een tekort aan beveiligers - wat de voornaamste reden is voor de huidige drukte. Toch zijn er geen dagen waarop meer dan 75.000 mensen worden verwacht, dus al met al lijkt deze maand mee te vallen.

Drukte op Schiphol in juni Beeld RTL Z

Drukte op Schiphol in juli

Juli is een heel ander verhaal: er zijn in die maand meerdere dagen waarop er meer dan 75.000 reizigers op Schiphol worden verwacht. Er lijkt ook op 2 juli na geen enkele ‘normale’ dag te zijn waarop de drukte nog een beetje meevalt. Er is nog wel een kans dat het iets minder erg zal zijn dan nu wordt voorspeld. Als veel reizigers hun vakantie afzeggen of besloten wordt bepaalde toestellen vanaf andere vliegvelden te laten vertrekken, dan kan het nog een beetje bijtrekken.

Drukte op Schiphol in juli Beeld RTL Z

Drukte op Schiphol in augustus

Ook in augustus is het nog volop druk, maar wel iets minder dan in juli. Er zijn in die maand slechts zes dagen waarop de situatie op Schiphol ‘redelijk normaal’ is.

Drukte op Schiphol in augustus Beeld RTL Z

Bron: RTL Nieuws