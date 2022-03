Berg je winterjas nog niet op: volgende week daalt de temperatuur flink

Met een graad of negentien kun je in het zonnetje prima zonder jas over straat. En als je dat na een grijze, grauwe winter eenmaal weer hebt ervaren, wil je niet meer anders. Helaas is het nog te vroeg om de wintergarderobe op te bergen, want volgende week daalt de temperatuur flink.

Lagere temperatuur

De komende dagen blijft het nog zonnig, maar vanaf zondag gaat het weerbeeld veranderen. Het wordt bewolkt en de wind draait naar het noorden. Daardoor zakt de temperatuur in een klap met tien graden en moeten we weer even afscheid nemen van het warme lenteweer. Dat is voor de tijd van het jaar helemaal niet zo gek, maar we hadden graag nog wat langer van dit heerlijke lenteweer willen genieten.

Natte sneeuw?!

Om het allemaal nog wat erger te maken, is er dinsdag en woensdag zelfs een kleine kans op natte sneeuw in ons land. In het noorden is de kans daarop het grootst. Inmiddels weten we wel dat de weersvoorspelling een week van tevoren niet al te nauwkeurig is, dus laten we maar hopen dat de natte sneeuw ons bespaard blijft en we snel de zomerjas weer aan kunnen. Tot slot het goede nieuws: na volgende week lijkt de temperatuur weer omhoog te gaan.

Bron: RTLNieuws.nl