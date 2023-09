Berget Lewis over haar onvervulde kinderwens: ‘Je kunt niet alles hebben’

Ook vertelde ze aan het tijdschrift over de gevoelens waarmee die onvervulde wens gepaard gaat én over wat haar tóch zo gelukkig maakt.

Onvervulde kinderwens

‘Het moederschap lijkt me het mooiste wat er is’, vertelt Lewis aan Margriet. Ze vervolgt: ‘Dat het voor mij niet is weggelegd, vind ik jammer’. Toch is de zangers niet jaloers op de mensen om haar heen die wél kinderen hebben. ‘Jaloezie is mij vreemd en ik gun het iedereen. Je kunt niet alles hebben.’

Bijzondere rol

De liefde die de zangeres als moeder aan haar kinderen had willen geven, geeft ze nu als tante aan haar neefjes en nichtjes, vertelt ze aan het blad. ‘Ik mag de knuffeltante zijn van veel neefjes en nichtjes met wie ik allemaal een bijzondere band heb. Zij weten dat ik alles uit mijn handen laat vallen als ze me nodig hebben. We zijn tenslotte van hetzelfde bloed.’

Liefdesleven Berget Lewis

Naast van haar nieuwe album, dat onlangs verscheen, en haar neefjes en nichtjes, wordt Beget óók gelukkig van haar nieuwe liefde. Na een gestrand huwelijk met strategisch adviseur Sebastiaan van Rooijen en een stukgelopen relatie met chef-kok Maik Galenkamp, is de zangeres nu gelukkig met haar nieuwe vriend Maurice. De zangeres maakte haar relatie met hem deze zomer bekend op haar Instagram-account, waarop een liefdevolle foto te zien is.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Berget Lewis (@bergetlewis) op 3 Sep 2023 om 6:44 PDT

Bron: Margriet