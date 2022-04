Beschuit met muisjes: Donny van de Beek (24) is voor de eerste keer vader geworden

Trots

‘Welcome to the world Lomée van de Beek’, schrijft de kersverse vader bij de foto op Instagram. Lomée werd op 9 april geboren, schrijft hij in de post. Ook laat hij weten dat hij ontzettend trots is zijn vrienden en moeder van zijn dochter, Estelle Bergkamp.

Donny van de Beek en Estelle Bergkamp

Donny stroomde vanaf 2015 vanuit de jeugd door naar Ajax en tekende in 2020 een vijfjarig contract bij Manchester United. In 2019 maakte hij en zijn vriendin Estelle bekend dat ze een stel zijn. Dat deden ze door middel van een foto op Instagram. Estelle is de dochter van ‘voetbalkoning’ Dennis Bergkamp.

