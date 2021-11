Beschuit met muisjes: Jan Dulles en zijn vriendin verwelkomen derde kindje

Het meisje heeft de naam Lina gekregen.

‘Oerklus’

“Afgelopen nacht om 4:10 uur is onze dochter Lina geboren”, schrijft papa Jan trots bij een kiekje van het kleine meisje op Instagram. “Het was een voorspoedige bevalling maar ik heb weer met open mond en machteloos zitten kijken naar deze ‘oerklus’. Wat zijn vrouwen bovennatuurlijk sterk vergeleken met ons.” Zowel moeder als kind maken het gelukkig goed. “Lina is een stevige gezonde meid van bijna 4 kilo.”

Lichtpuntje

Het gezin van Jan heeft een zware periode achter de rug. Eind 2020 verloor het stel hun pas drie maanden oude dochtertje Donna door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. Een groot verdriet in het leven van het stel, wat ze voor altijd met zich mee zullen dragen. Dat Caroline opnieuw zwanger raakte, noemde Jan dan ook een klein lichtpuntje in de duisternis. “We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbij gaat dat we niet aan Donna denken”, zei de zanger toen ze bekendmaakten een derde kindje te krijgen.

