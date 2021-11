Besluit Belgische regering: ongevaccineerd zorgpersoneel wordt volgend jaar ontslagen

Ook mag zorgpersoneel dat voor 1 januari nog niet is gevaccineerd, worden geschorst.

Vergaande maatregel

Zorgpersoneel dat met de ingang van het nieuwe jaar nog niet is gevaccineerd, krijgt na de schorsing drie maanden bedenktijd waarin beslist kan worden om alsnog een prik te nemen. Als dat per 1 april 2022 nog niet gebeurd is, worden ze ontslagen. Ontslagen zorgpersoneel houdt het recht op werkloosheidsuitkering.

Vakbonden zijn boos

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werd eerder al door de ziekenhuizen geadviseerd om ongevaccineerd zorgpersoneel te ontslaan, maar stuitte op onvrede bij de vakbonden.

Oplopende cijfers

Net als in Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen in België flink. Voor werknemers zijn er daarom nieuwe thuiswerkregels ingevoerd. Zo mogen werknemers hooguit één dag per week naar kantoor. Fulltimers moeten verplicht vier dagen per week thuiswerken.

Extra maatregelen

En er komen waarschijnlijk nog meer strenge maatregelen aan. Woensdag komen de zes regeringsorganen van het land bijeen om te overleggen over extra maatregelen.

Bron: NOS.