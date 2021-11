Besmettingsrecord: meeste positieve tests in één dag sinds het begin van de pandemie

16.364 besmettingen in 24 uur tijd. Dat zijn er 3688 meer dan het etmaal daarvoor. Met dit aantal is een nieuw record gevestigd. Nog niet eerder in Nederland waren er namelijk zo veel meldingen van coronabesmettingen op één dag.

Woensdag en donderdag meer positieve tests

Op woensdag en donderdag worden relatief meer positieve tests geregistreerd. Mensen laten zich in het weekend minder testen en doen dit later in de week. Door dat inhaaleffect is het aantal nieuw geregistreerde besmettingen doordeweeks hoger.

48% meer

Het gemiddeld aantal positieve coronatests steeg de afgelopen week ook. Met 12.339 nieuwe positieve tests per dag in de afgelopen zeven dagen, is het aantal nieuwe besmettingen 48% hoger dan de week daarvoor.

Ziekenhuisopnames en sterftegevallen

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 1699 coronapatiënten, waarvan er 330 op de intensive care liggen. Woensdag waren er nog 1647 ziekenhuisopnames, waarvan 327 IC-opnames. De afgelopen 7 dagen stierven dagelijks gemiddeld 24 mensen aan corona. De week ervoor waren dat er 18 per dag.

Bron: NOS.