Kun je je nog herinneren dat je van de winter zes euro voor een bakje taaie aardbeiden in de supermarkt moest betalen? Of de verwarming een paar graden lager moest zetten, zodat je je frambozen als topping op je havermout kon veroorloven? Die tijden zijn gelukkig even voorbij, want het zomerfruit ligt nu volop in de winkel. Hoewel je voor een portie Haribo-perziken gek genoeg altijd minder zult betalen dan voor de exemplaren van de fruitafdeling, is dit wel hét moment om je slag te slaan. En ben je zo slim om een voorraadje in te vriezen, dan zit je er ook de komende tijd lekker warmpjes bij.

Galiameloen

€2,19

Watermeloen

€4,49

Nectarines

€3,29

Perziken

€2,69 (Albert Heijn) of €3,99 (Jumbo)

Kersen

€3,49 ( Jumbo) of €3,99 (Albert Heijn)

Aardbeien

€2,99 (Jumbo) of €3,19 (Albert Heijn)

Blauwe bessen

Prijzen variëren per hoeveelheid (125, 150, 200, 300 of 500 gram), beginnend bij €2,29 voor 125 gram (Jumbo) en €2,79 voor 150 gram (Albert Heijn)

Frambozen

€2,65 (Jumbo, 125 gram) of €2,99 (Albert Heijn, 140 gram)

Invriezen per fruitsoort: zo doe je dat

Je kunt niet zomaar alles in de vriezer sjoelen. Of nou ja, dat kan wel, maar je doet er verstandiger aan om bepaalde voorbereidingen te treffen. Verschillende fruitsoorten vragen om een verschillende aanpak. Bij een meloen is het bijvoorbeeld handig om eerst de schil te verwijderen. Daarna snijd je hem in stukjes en vries je ‘m in een luchtdicht bakje of plastic zakje in. Voor een nectarine geldt: haal eerst de pit eruit. En dan: stukjes, bakje/zakje. Als je aardbeien of bessen invriest, kun je dat het beste in kleine laagjes doen. Anders vriest alles aan elkaar vast en sta je ’s ochtends eerst te hakken en zagen voordat je fatsoenlijk kunt ontbijten.

Bron: AD.nl