Best schrikken: dít is hoeveel automobilisten niet goed kunnen zien

Een laagstaande zon die je ineens verblindt, regen en bladeren op de weg en het wordt ook weer steeds vroeger donker: met de herfst in aantocht verandert ook de situatie op de weg. En dan is goed zicht extra belangrijk. Maar uit onderzoek van Pearle blijkt dus dat maar liefst 1 op de 5 automobilisten en elektrische fietsers aangeeft niet goed scherp te kunnen zien, ook niet met een bril of lenzen.

Elke twee jaar controle

Best even schrikken, dat soort cijfers. Zeker omdat het in het verkeer voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Doordat je zicht vaak ongemerkt achteruitgaat, is het belangrijk om je ogen elke twee jaar te laten controleren, vertelt oogarts Tjeerd Faber. “In Nederland worden ogen vaak alleen getest bij hoge leeftijd of bij ernstige oogafwijkingen. In de praktijk is een oogmeting of nieuwe bril meestal sneller nodig. Laat je ogen dus regelmatig controleren. De verantwoordelijkheid ligt bij jou als bestuurder.”

1 op de 3 brildragende automobilisten wacht te lang met het doen van een oogmeting

Nieuwe bril nodig

Ook merkt Pearle dat veel mensen die een bril dragen, te lang wachten met het opnieuw laten controleren van hun ogen. Waardoor de kans steeds groter wordt dat ze aan het verkeer deelnemen, terwijl ze (onbewust) niet meer goed scherp kunnen zien met hun huidige bril en sterkte.

1 op de 4 brildragers kruipt weleens zonder bril of lenzen achter het stuur

Gevaarlijke situaties

Dat dit alles voor gevaarlijke situaties kan zorgen, weten we best: 83% van de autobestuurders vindt het (zeer) gevaarlijk om een auto te besturen als je een bril nodig hebt maar deze niet draagt. Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 24% dit weleens doet. En zelfs 18% van de brildragende bestuurders vindt het (heel) gevaarlijk om een auto te besturen zonder bril, maar doet het toch weleens.

Niet zonder zonnebril

Ook als je goed kunt zien, kan een laagstaande zon ineens gevaarlijke situaties opleveren. Zorg er daarom voor dat je altijd een zonnebril (indien nodig op sterkte) in de auto hebt liggen, dan grijp je nooit mis. Kies het liefst voor een zonnebril met gepolariseerde glazen. Die bieden bescherming tegen vervelende schitteringen die ontstaan als zonlicht weerkaatst. Bijvoorbeeld als zonlicht op glas, asfalt, water of sneeuw schijnt.

Mag het licht aan?

Met het korter worden van de dagen, rijden we ook weer steeds vaker in het donker. Als je in het donker een stuk minder goed kunt zien dan wanneer het licht is, en als je ogen erg lang moeten wennen aan duisternis als je uit een verlichte ruimte komt, kan het zijn dat je nachtblind bent. Erg vervelend in het verkeer, want het kan gevaarlijke situaties voor jezelf en anderen opleveren. Gelukkig bestaat er een speciale bril met gele glazen, waardoor je meer contrast ziet en je minder last hebt van verblinding door bijvoorbeeld koplampen. Ook kun je dan beter diepte zien.

