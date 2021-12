Beste Hugo, mogen de scholen alsjeblieft open blijven?

Om besmettingen tijdens Kerstmis te voorkomen, adviseert het OMT om de kerstvakantie met een week te vervroegen. Libelle’s Franke, moeder van Puk (9) en Olle (7), ziet dat totaal niet zitten en vraagt Hugo de Jonge de scholen open te laten. “We moeten gewoon werken, wat doen we met de kinderen dan?”

Beste Hugo,

“Om besmettingen tijdens de kerstdagen te voorkomen kan het nuttig zijn om de schoolvakanties met een week te vervroegen.” Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in zijn laatste advies aan het kabinet. Kan werken, volgens experts. Maar er wordt ook gewaarschuwd. “Opa en oma moeten de opvang in die week vooral niet verzorgen”, zo las ik op RTL Nieuws. Door de kerstvakantie te vervroegen, hoopt het OMT dat gezinsleden in hun eigen ‘gezinsbubbel’ blijven, zodat er tijdens kerst minder kans is op besmettingen.

Elke ‘gewone dag’ is een zegen

Heel leuk bedacht van het OMT, maar beste Hugo, negeer dit advies, alsjeblieft. Puk en Olle zijn juist zo blij met elke ‘normale’ schooldag. Ze zijn zo blij als ze dingen kunnen leren. Als ze kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes en ongegeneerd mogen genieten van de gezellige spanning van Sinterklaas en kerst. Ze hebben de afgelopen weken, zoals zoveel kinderen in Nederland, allebei dik een week in quarantaine gezeten, en geloof me: dat was geen pretje. Puk en Olle zaten opeens weer thuis met stressende ouders die werk en thuis lesgeven moesten zien te combineren, in plaats van lekker met hun vriendjes op het schoolplein te hangen. Het was zo frustrerend om de hele dag online te moeten zijn én les te geven, dat ik zelfs uit boosheid het rekenboek van mijn zoon heb ondergekrast. Not my finest moment, nee.

Vakantie? Hoe dan?

Het OMT denkt dat het verstandig is de kinderen een week langer vakantie te geven. Maar even serieus, beste Hugo: hoe dan? Heel leuk dat we die ene week geen les hoeven te geven, maar mijn man en ik kunnen ook niet zomaar een entertainmentcentrum uit de grond stampen. We moeten gewoon werken, hoor. Sterker nog: dit is voor ons allebei de drukste periode van het jaar. En we zijn lang de enigen niet. Voor heel veel ouders is dit een stressvolle periode. Dus iedereen in een veilige gezinsbubbel? Ik denk het niet. Er zullen genoeg ouders zijn die uit wanhoop júíst de kinderen naar opa en oma brengen. Of ze bij vriendjes thuis parkeren. Of naar de opvang brengen, onder het mom van ‘cruciaal beroep’ of ‘Ik trek het écht niet meer’. En de ouders met een béétje vrije tijd zie ik massaal met hun kids in het tuincentrum rondhangen om nóg wat minidorpjes te bekijken. We moeten toch wat. Die kinderen moeten vermaakt worden, op de een of andere manier. Of is het de bedoeling dat we ze de hele dag achter een schermpje parkeren terwijl wij werken? Nee, die rek is er nu echt wel uit.

Magische momenten

En nee, natuurlijk is dit niet het einde van de wereld. Als het écht helpt om het aantal besmettingen rond kerst te voorkomen, dan gaan we dat natuurlijk gewoon mopperend doen. Maar liever niet, beste Hugo. We lopen al op ons tandvlees. We hebben al zoveel gegeven. We zijn al zo coronamoe. Laat ons dit jaar afronden met zoveel mogelijk rust. Laat de kinderen heerlijk, zonder coronastress, en zonder opgefokte ouders, genieten van alle gezelligheid van school. Van het liedjes zingen in de klas, kerstfilmpjes kijken en het jaarlijkse kerstdiner/ontbijt. Gun hen de magische momenten die ze vorig jaar ook al moesten missen. Ik gun het ze zo. En ik gun ons ouders zo weinig mogelijk stress. Dus als de boel op een andere manier opgelost kan worden, beste Hugo, bijvoorbeeld met een bijzonder rap tempo in het boosteren, thuistesten, afstand houden, mondkapjes, noem maar op, dan héél graag dat.

Zo. En dan ga ik nu snel verder met mijn deadlines.

Dat het maar een (voor zover mogelijk) veilige, vredige, stressvrije kerst mag worden. Voor ons allemaal.

Liefs, Franke

Bron: RTL Nieuws