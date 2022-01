Beter slapen dit jaar? Maak kans op een overnachting in dít exclusieve pop-up hotel

Libelle samen met TEMPUR®

Het nieuwe jaar is aangebroken, en dat betekent dat we met frisse moed beginnen aan onze goede voornemens. Gezonder eten, vaker naar de sportschool, minder stressen... je kent het wel. Maar wist je dat het belangrijkste voornemen voor op je to-do-lijstje beter slapen zou moeten zijn? Als je iedere nacht diep slaapt en uitgerust wakker wordt, volgt de rest namelijk vanzelf.

Ander slaappatroon

Er wordt weleens gezegd dat we minder slaap nodig hebben naarmate we ouder worden, maar niks is minder waar. Ook dan hebben we gemiddeld 7 tot 8 uur slaap nodig per nacht. Wél klopt het dat ons slaappatroon met de jaren verandert. De duur en intensiteit van de diepe slaap wordt minder, waardoor we lichter slapen en de kans groter is dat onze slaap wordt onderbroken. Dat is zonde, want we hebben een goede diepe slaap nodig om fris en fruitig aan een nieuwe dag te kunnen beginnen.

Diepe slaap stimuleren

Gelukkig kun je de diepe slaap op verschillende manieren stimuleren:

Zorg ervoor dat je slaapkamer goed verduisterd is

Drink geen alcohol vlak voor bedtijd

Investeer in een goed matras

Een goed matras is één van de belangrijkste remedies, omdat een matras veel invloed heeft op hoe goed we slapen. Zo moet een matras bijvoorbeeld stevig genoeg zijn om het gewicht goed te verdelen, maar kan een té stevig matras weer effect hebben op onze doorbloeding. En daar slapen we onrustig van.

Een exclusieve overnachting

TEMPUR® wil de slaapkwaliteit van mensen verbeteren door de beste matrassen te bieden. Voor een aantal dagen wordt het luxe vondice hotel in Amsterdam daarom omgetoverd tot pop-up hotel TEMPUR®, waar slechts een aantal gelukkigen échte diepe slaap mogen ervaren op een TEMPUR® Sensation Elite matras met CoolTouch™. En jij kunt hier bij zijn!

Wil jij samen met je partner, vriendin, moeder of buurvrouw kans maken op een overnachting in een exclusief pop-up hotel? In samenwerking met TEMPUR® mogen wij 8x een overnachting weggeven! Meld je hier aan en laat weten met wie jij deze ervaring wil delen. Wie weet zijn jullie straks de gelukkigen die helemaal tot rust mogen komen in het pop-up hotel en een échte diepe slaap zullen ervaren.

Slaap beter, langer en dieper

Met 30 jaar ervaring heeft TEMPUR® een sterke expertise opgebouwd en weet zij precies wat een goed matras nodig heeft. De matrassen van TEMPUR® vormen zich naar het lichaam en hebben een bewezen drukverlaging, wat helpt om sneller in slaap te vallen en woelen en draaien te verminderen. Zo ervaar je écht een diepe slaap. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website of schrijf je in voor de winactie en ervaar het zelf.