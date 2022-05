Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven nadat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitste bezetting in Nederland en de Japanse bezetting in Azië. Ook is het een dag waarop we stilstaan bij het feit dat vrijheid kwetsbaar is.

Evenementen op Bevrijdingsdag

De afgelopen jaren konden evenementen op Bevrijdingsdag wegens de coronacrisis niet doorgaan met publiek, maar dit jaar kan het weer als vanouds gevierd worden met grote festivals. En ook als je niet van festivals houdt, is er op 5 mei genoeg te doen.

Noord-Brabant

Dit jaar is Noord-Brabant de gastprovincie van de nationale viering van Bevrijdingsdag. Zanger Duncan Laurence is een van de ambassadeurs van de vrijheid, samen met Suzan & Freek, Fresku en rapper Donnie, en haalt om middernacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengt dat naar Den Bosch.

5 mei-lezing en bevrijdingsvuur

Op 5 mei begint de dag met de 5 mei-lezing in Oss door Ridder der militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman. Deze lezing wordt gehouden ter inspiratie voor het debat over de vrijheid. Naast deze lezing houdt ook een basisschoolleerling een lezing over het thema. Dit wordt vanaf 12.00 uur uitgezonden door de NOS op NPO 1. Mark Rutte is hierbij aanwezig, waarna hij om 13.30 uur samen met Duncan Laurence het bevrijdingsvuur ontsteekt in Den Bosch. Dat is ook het moment waarop de bevrijdingsfestivals in Nederland van start gaan.

De verschillende Bevrijdingsfestivals vinden plaats in:

Almere

Amsterdam

Assen

Den Bosch

Den Haag

Groningen

Haarlem

Leeuwarden

Roermond

Rotterdam

Utrecht

Vlissingen

Wageningen

Zwolle

Programma Bevrijdingsfestivals

Het programma van deze festivals vind je op de website. Hier kun je de festivals op 5 mei ook vanuit huis volgen via de livestream.

Vrijheidsmaaltijden

Op Bevrijdingsdag worden door het hele land ook Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Deze zijn er in allerlei vormen en maten, maar in de kern is het allemaal hetzelfde: een bijzondere ontmoeting aan de eettafel om samen te spreken over vrijheid. Bekijk hier waar dit jaar Vrijheidsmaaltijden worden georganiseerd.

De viering van Bevrijdingsdag eindigt met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Hier zullen dit jaar onder andere Anita Meyer, Merijn van Haren en Fresku optreden. Dit concert is om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Wandelen en fietsen op Bevrijdingsdag

Niet zo'n festivalganger? Op verschillende plekken in het land zijn er op 5 mei routes die je kunt fietsen of wandelen rondom het thema vrijheid. Fiets bijvoorbeeld de Tour de Waal langs kastelen, forten en andere bijzondere plekjes langs de waal, langs bijzondere plekken en oorlogsmonumenten in Noordwijk, maak een mooie tocht van 35 kilometer in de omgeving van Alkmaar of wandel Het pad van de vrijheid rondom Wageningen.

Bron: 4en5mei.nl