Bewaren is besparen: zó gooi je een stuk minder eten weg (en bespaar je flink wat geld)

Libelle samen met Lidl

We vertellen je hoelang je etenswaren kunt bewaren én hoe je dat zo goed mogelijk doet.

De meeste etenswaren kun je prima een paar dagen bewaren, en in de vriezer vaak langer. Namelijk:

Pastagerecht: als je pasta tijdig koelt kun je die 2 à 3 dagen in de koelkast en 3 maanden in de vriezer bewaren.

Salade: 1 tot 2 dagen in een goed afgesloten vershoudbakje.

Soep: in de koelkast is verse, afgekoelde soep zo'n 2 dagen houdbaar. In de vriezer minstens 3 maanden. Je kunt versgemaakte soep sneller laten afkoelen door de pan in een (was)bak met koud water te zetten.

Vlees: in gebakken of gebraden vorm blijft vlees 3 tot 4 dagen goed in de koelkast. Ingevroren kun je (vers) vlees 3 tot 6 maanden bewaren.

Fruit: ook het meeste fruit blijft langer houdbaar in de koelkast. Appels en peren 2 tot 4 weken, perziken en nectarines 3 tot 7 dagen, kiwi's 1 tot 3 weken, druiven 7 dagen en aardbeien, bessen en kersen 1 tot 3 dagen. Exotisch fruit zoals bananen en mango's kan minder goed tegen kou en kun je het best op een fruitschaal bewaren. Om fruit langer te bewaren kun je het in stukjes snijden en in een vershoudbakje in de vriezer doen, handig voor een smoothie of toetje!

Groente: bladgroente, koolsoorten, voorgesneden groente, sperziebonen en champignons kun je het best in de koelkast bewaren. Als het warmer dan 25°C is doen álle groenten het beter in de koeling. Om een groente langer te bewaren kun je 'm ook invriezen: blanceer de groente eerst even kort, voor je ‘m in een vershoudbakje in de vriezer bewaart.