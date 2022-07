Bewezen: vakantie is gezond (en hier móét je heen!)

Het viel Willem van Rhenen, bedrijfsarts en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, op dat mensen in deze tijd weinig vakantie nemen. Of ze stellen het uit. Reden genoeg voor de Arbo Unie om met een oproep te komen die ons als muziek in de oren klinkt: “Ga vooral op vakantie!”

Vakantie is gezond

De reden dat we tegenwoordig zoveel moeite hebben met vakantie nemen (hoe bestaat het, hè?), is als volgt: “Mensen voelen zich zo betrokken bij hun werk en hebben het gevoel dat ze het zo druk hebben dat ze niet wegkunnen”, aldus Willem.

Al dan niet beleefde verzoeken van werkgevers om in bepaalde periodes door te blijven werken, spelen ook mee. “Tuurlijk is het goed om mee te denken en daar rekening mee te houden, maar tegelijkertijd is het belangrijk om wel aan je vakanties vast te houden. Iedereen heeft tijd nodig om te herstellen en de batterij weer op te laden. Vakantie is gezond.”

Ironisch genoeg wordt vrij nemen in deze – voor veel bedrijven – hectische periode éxtra belangrijk. “Juist in drukke tijden is het essentieel dat medewerkers de tijd krijgen om bij te komen en energie op te doen. Het zorgt voor fittere werknemers en voorkomt verzuim.” Van dat laatste heeft je baas op de lange termijn alleen maar profijt. Misschien kun je het voortaan zo aankleden als je van plan bent vrij te vragen?

Minstens twee weken

Vakantie is zelfs zó gezond dat je risico loopt om vaker ziek te worden of vroegtijdig te overlijden als je het níét neemt, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. “Het wordt onderschat hoe belangrijk het is om je vakantie in te plannen. Het is net als slaap, dat is ook een vast moment in de nacht. Het geplande moment voor een goede nachtrust en een goed herstel”, onderschrijft Willem.

En je hoeft echt niet drie weken naar Bali om van de vruchten te plukken. Een weekendje (of lang weekend) weg kan al wonderen doen voor je humeur. Let wel: volgens dezelfde studie voel je je op vakantiedag acht op je paasbest. Dus wij zeggen: mik (indien mogelijk) tóch op twee weken.

Onvergetelijk én origineel

Nu we de ‘wie’-, ‘wat’-, ‘waarom’- en ‘hoe (lang)’-vragen hebben beantwoord, rest ons alleen nog de ‘waar’. Voor iedereen aan wie een horizontale vakantie op een all-inclusiveresort niet is besteed, schreven we een lijstje met 12 onvergetelijke doe-vakanties. Wat dacht je bijvoorbeeld van paardrijden op IJsland of salsadansen op Cuba? Ben je op zoek naar een iets originelere bestemming dan Spanje of Italië die je zeker weten nog niet hebt gezien, dan zit je gebakken met deze 3 hipste reisbestemmingen van 2022.

Bonustips

Heb je een keuze gemaakt? Met onze ultieme inpaklijst voor een vakantie naar de zon weet je zeker dat je alles bij je hebt. Op die lijst staat – uiteraard – ook je pinpas. En zo gebruik je die veilig (en goedkoop) in het buitenland. O ja, ook jij bent waarschijnlijk zo iemand die negentig procent van wat ze meeneemt uiteindelijk niet draagt. Dankzij deze tips reis je deze zomer écht een keertje licht.

Bron: Arbo Unie