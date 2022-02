“Vanaf het moment dat hij werd geboren, had ik het gevoel dat er iets met hem was. André is mijn oudste zoon en ik zag ‘iets’ aan hem. Geen idee wat. In de loop der jaren bleek dat hij motorisch onhandig was. Op de kleuterschool maakte hij wel vriendjes, maar hij had een onhandige manier van spelen. Vriendjes moesten altijd doen wat hij zei. Moeilijk om te zien, als moeder. Na André kregen we nog drie kinderen en ik zag steeds duidelijker het verschil.

Hij werd op voorhand veroordeeld

Mijn man werkte op de school van André en zag hem vaak rondzwerven door de gangen. Was hij er weer uitgestuurd. Eén keer hoorde hij de juf roepen dat André moest stoppen met schreeuwen, terwijl hij al stil op de gang zat. Hij was op voorhand veroordeeld. Toen hij een jaar of acht was, lieten we André testen in het ziekenhuis. Hij had moeite om de stof tot zich te nemen, maakte steeds meer ruzie en daardoor wilden kinderen soms niet meer met hem spelen. Mijn hart brak. André had moeite om bepaalde handelingen te automatiseren, zoals netjes schrijven, fietsen of rennen. Hij liep achter de feiten aan en dat zagen de kinderen in zijn klas ook. Hij was doodongelukkig op die school.

Op het speciaal onderwijs ging het beter

Na veel praten en afwegen kozen we voor speciaal basisonderwijs. In het ziekenhuis waren inmiddels een motorische stoornis en concentratieproblemen vastgesteld, en ook zijn oog-handcoördinatie bleek uitdagend. We hadden dus inderdaad een kind waar ‘iets mee was’, precies zoals ik al dacht. Op die nieuwe school ging het gelukkig meteen goed. Hij maakte vrienden voor het leven, leerde er fietsen, hardlopen en zwemmen en wij kregen thuis begeleiding. Ook wel fijn, want André kon bijvoorbeeld niet aan tafel blijven zitten en maakte zijn broertjes en zusje helemaal gek. Uit eten gingen we bijvoorbeeld nooit, want je wil als ouders niet die gekkies zijn met dat onhandelbare kind.

De middelbare school was geen veilige plek

Op de middelbare school werd het gedonder alleen maar groter. Hij maakte een paar vrienden, maar tussen alle hormonen en verleidingen door was het echt opletten geblazen. Die school, ook al was het speciaal onderwijs, bleek geen veilige plek. Zelfs de taxichauffeur van het busje bood de kinderen coke aan. Gelukkig trof hij daar wel een paar goede leerkrachten die André op zijn verantwoordelijkheden wezen. Hij werd bijna geschorst na de zoveelste agressieve bui, maar ze hielden vol, omdat ze ook zagen dat hij meer in zijn mars had dan de mavo.

Diagnose Asperger

Mijn man en ik wisten soms niet wat we met hem aanmoesten, maar André zelf was vastberaden. Hij stroomde met veel hangen en wurgen door naar de havo en besloot ineens dat hij het liefst pakken droeg. Ging-ie met jasje en koffer naar school. Uit nieuwe onderzoeken bleek dat hij typische kenmerken vertoonde van iemand met Asperger, een stoornis in het autistisch spectrum. Als kind was hij al gefixeerd op alles over WOII of dinosaurussen. Vandaar. Hij was een bijzondere jongen om te zien en ook in hoe hij was.

Vertrouwen in zichzelf

Niet lang na die diagnose besloot André dat hij meester in de rechten wilde worden en stroomde door naar het hbo. Daar liep hij na twee maanden volledig vast. Hij kwam uit zo’n beschermde omgeving en de overgang was te groot. Na een korte tijdvuller in de supermarkt, koos hij voor de mbo opleiding juridisch medewerker, en dat ging vlot. Zijn manier van denken en werken, bleken nu juist een voordeel. Dat dwangmatige van Asperger hielp hem juist in het studeren. Wie had dat gedacht. Nadat hij zijn diploma haalde, begon hij opnieuw aan de juridische opleiding op het hbo en nu ging het wel. Inmiddels is hij afgestudeerd jurist en op zoek naar een baan en een huis, samen met zijn vriendin. Ik heb lang gedacht: ik weet niet wat dit ooit moet worden, en twijfelde zelfs hoe hij ooit zelfstandig moest wonen. Maar door het vertrouwen dat hij in zichzelf had, en een paar fantastische docenten onderweg, heeft hij het verdomd goed gered. Ik ben zo trots op hem dat het me emotioneert. ‘Straks begin ik aan m’n master’, zei hij laatst. Eerst maar eens die arbeidsmarkt op. Niet voor iedereen is de weg een steil pad naar boven, maar wat mij betreft zijn Andrés bochten bewonderenswaardig.”