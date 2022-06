Bibi blokt: niet blij met alle ‘juice’ die Yvonne verspreidt

De juicekoningin van de lage landen, Yvonne dus, was al sinds vorig jaar op de hoogte van de buitenschoolse activiteiten van Waylon. Ze maakte het nieuws pas onlangs wereldkundig omdat ze Bibi’s zwangerschap niet wilde verzieken.

Geen voorkeursbehandeling

Yvonne en Bibi kennen elkaar al een tijdje. Het overspelige gedrag van Waylon viel daarom rauw op haar dak. “Er komen meer van mijn eigen emoties bij kijken. Ik ben gewoon ontzettend pissed op Waylon over wat hij haar en zijn gezin heeft aangedaan.”

Dat het naar buiten brengen van alle ‘juice’ hun vriendschap onder druk zou zetten, nam ze toch maar voor lief. “In dit soort situaties is de scheidingslijn tussen privé en werk heel moeilijk. Ondanks dat ik privé zoveel mogelijk rekening heb geprobeerd te houden met Bibi, kan en wil ik als juicekanaal tegelijkertijd ook geen enkele BN’er een voorkeursbehandeling geven.”

Geen vrienden voor het leven

Maar al zijn Yvonnes intenties nog zo zuiver, Bibi is het zat. Via Instagram laat die eerste weten door haar te zijn benaderd. “Zojuist heb ik een berichtje ontvangen van Bibi, waarin zij kenbaar maakt het niet eens te zijn met mijn stories rondom de hele situatie en hoe ik mij daarover uitlaat”, schrijft Yvonne op haar verhaal. “Dit raakt mij, want geen enkele vrouw verdient zo’n behandeling en geen enkele man mag hier zo makkelijk mee wegkomen. Bibi ziet dit anders en vindt mij te hard daarin.”

Van de vriendschappelijke band tussen de twee is dan ook niets meer over. “Ik wilde naar aanleiding van haar berichtje haar even bellen, maar kwam erachter dat ze mij heeft geblokkeerd. Dat vind ik heel jammer.”

Haar leven, haar beslissing

Ondanks alles gunt Yvonne haar voormalig vriendin het beste. “Of dat nou met of zonder Waylon is. Ik geef alleen mijn mening zoals altijd (en zal die ook altijd blijven doen), maar het is natuurlijk haar leven en haar beslissing.” We zijn heel benieuwd of deze stories nog een staartje krijgen.

Bron: Mediacourant.nl