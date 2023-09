Bibi Breijman over de ontrouw van Waylon: ‘Ik had het net zo goed kunnen zijn’

In gesprek met RTL boulevard vertelt ze over de moeilijke momenten en hoe het er nu voor staat.

Relatieproblemen overwonnen

“Het gaat super goed”, vertelt Breijman als de nieuwssite haar vraagt hoe het nu tussen haar en Waylon gaat. “Ik ben blij dat we het hebben overwonnen en dat we er sterker uit zijn gekomen en ook dat het probleem op tafel is komen te liggen. Het gebeurt echt in het leven. We zijn nu eenmaal bekend, het hoort bij ons leven en anders waren we misschien nog wel heel lang blijven hangen in een taboe.”

Relatiestatus Bibi Breijman en Waylon

“Waylon is geen andere man”, vertelt de zangeres aan RTL boulevard over hoe ze nu naar haar partner kijkt. “Ik ben nog steeds verliefd op de Waylon die ik toen leerde kennen, maar er zijn bepaalde dingen in je relatie waar je niet helemaal uitkomt samen of waar je niet over durft te praten.” Hoewel de media-aandacht die de affaire kreeg soms ook moeilijk was, vond Breijman het ergens ook goed dat dat zo was. “Het was heel fijn dat het op tafel kwam te liggen en dat iedereen er een mening over had, want je moest het daardoor wel aanpakken”, vertelt ze daarover.

Problemen oplossen

“Dat hele vreemdgaan vond ik nog niet het moeilijkste”, vervolgt de zangeres over de heftige periode van vorig jaar. “Het is meer of je je daarna veilig voelt bij elkaar om het op te lossen en om je fouten aan te durven kijken en dat te erkennen en ervoor te vechten.” De zangeres benadrukt dat iedereen fouten maakt, en dat het rechttrekken van die fouten het belangrijkste is. “Ik had het net zo goed kunnen zijn. Er was een probleem, en ga je dat oplossen met een probleem of met therapie en ga je ervoor vechten? Het is maar net wat je wil in het leven.”

Bron: RTL Boulevard