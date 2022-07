Sinds zijn geboorte heeft het stel hun zoontje nog niet aan het grote publiek laten zien. Nu is het zijn tijd om te schitteren op Bibi’s virtuele tijdlijn, waar de reacties van bekend en onbekend Nederland binnenstromen. “Meet the man of my dreams”, schrijft Bibi onder de foto's van het lachende ventje.

Moeilijke kraamtijd

Bibi’s leven en kraamtijd stond behoorlijk op z’n kop, toen haar Waylon bevestigde vreemd te zijn gegaan tijdens haar zwangerschap van Chester. Fans van Waylon lieten massaal weten woedend op hem te zijn, en staken Bibi op sociale media een hart onder de riem met lieve berichtjes en steunbetuigingen.

Bron: Instagram