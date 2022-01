Martien en Erica zijn de pottenkijkers voor de deur zat en besluiten daarom hun huis van de hand te doen. Als dat lukt, heeft de makelaar ongetwijfeld een mooie commissie verdiend aan het chateau én de villa.

Villa van Martien en Erica Meiland te koop

Het mag wat kosten, die villa aan het Sole Miopark. Het huis, waarin niet alleen de bekende familie Meiland heeft gewoond, maar ook de drummer van Kensington, wordt voor € 2.995.000 kosten koper van de hand gedaan. Daarvoor krijgen de nieuwe bewoners een instapklare woning met 327 vierkante meter aan woonoppervlakte voor terug. Het totale perceeloppervlakte bedraagt 805 vierkante meter.

Het huis van Martien en Erica Meiland. Beeld At Home Makelaardij

“Wanneer uw belangstelling is gewekt voor deze luxueuze, vrijstaande villa in de befaamde Zuidduinen van Noordwijk aan Zee, bent u iemand met oog voor méér dan het nodige. Deze villa voldoet aan al uw woonwensen en nog veel meer en beschikt zelfs nog over een apart toegankelijk inpandig appartement van ca. 53 m2", luidt de tekst op de website van de makelaar.

De woonkamer van Martien. Beeld At Home Makelaardij

“De villa is gebouwd in 1999, waarna recentelijk in 2018 / 2019 een zeer smaakvolle renovatie heeft plaatsgevonden. Hierbij is de villa aan de binnenzijde nagenoeg geheel nieuw opgebouwd en onder andere voorzien van nieuwe installaties, een domotica-systeem, hoogwaardige isolatie (energielabel A), nieuwe wand-, vloer- en plafondafwerkingen, nieuwe keukens, nieuwe badkamers etc. etc. De villa verkeert thans in perfecte staat van onderhoud en is werkelijk zo te betrekken.”

Een deel van de keuken mét de bekende bistrotafels. Beeld At Home Makelaardij

Winst

Martien en Erica hopen met de verkoop van hun huis een mooie winst te maken. Nog geen jaar geleden legde de flamboyante ex-kasteelheer namelijk 2,7 miljoen euro - in cash - neer voor deze miljoenenvilla. Als de villa voor de vraagprijs wordt verkocht, verdienen ze er dus een kleine drie ton op.

Die kunnen ze dan weer mooi in hun nieuwe optrekje steken. Ze zijn de trotse eigenaar geworden van een landhuis op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout. Door de lange oprijlaan hebben ze daardoor geen last meer van fans die voor de ramen staan te gluren en hebben ze hopelijk de woning gevonden waarin ze samen oud kunnen worden.

Inmiddels heeft ook Maxime binnen recordtijd een nieuw huis gevonden. Hier gaat ze wonen met Leroy, Claire, Vivé en de katten:

Bron: At Home Makelaardij