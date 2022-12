Bij deze banken loont het weer (minimaal) om te sparen: hoeveel spaarrente levert het je op?

Hierbij een handig overzicht. Bij wie krijg je tegenwoordig wat?

Bij welke banken ontvang je spaarrente?

Lange tijd was het niet voordelig om geld op een spaarrekening te zetten, omdat er geen rente tegenover stond en de inflatie ondertussen steeg. Tijdens het schrijven van dit artikel, in december 2022, is de inflatie nog steeds hoger dan de spaarrente die de (grote) banken geven.

Maar het is in ieder geval íets dat de spaarrente omhoog gaat. Dit is momenteel de stand van zaken.

ASN Bank Ideaalsparen: 0,20 procent

Triodos Internet Sparen: 0,20 procent

Rabobank Rabo SpaarRekening: 0,25 procent

ABN Amro Direct Sparen: 0,25 procent

SNS Internet Sparen: 0,25 procent

ING Oranje Spaarrekening: 0,25 procent

RegioBank Spaar-Op-Maat-vrij: 0,25 procent

Bunq Easy Savings: 1,05 procent

Let op, per bank verschillende de kleine letters. Zo ontvang je bij ING 0,25 procent rente over spaargeld tot € 10.000 met een Oranje Spaarrekening. Tussen de € 10.000 en € 1.000.000 is het percentage op 0,15 vastgesteld. Zoek daarom bij jouw bank op welke regels van toepassing zijn.

Reken jezelf nog niet rijk

Laten we vooropstellen dat álle kleine beetjes helpen, maar reken jezelf nog niet rijk. Deze stijging is erg klein: de spaarrente gaat namelijk vanaf nul of bijna nul naar 0,25 procent. Dit betekent dat als je een spaartegoed van 10.000 euro hebt, dit op jaarbasis 25 euro oplevert.

De hoeveelheid rente die banken geven, is afhankelijk van de rente die ze krijgen als ze geld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Tot halverwege dit jaar waren de rentetarieven nul of zelfs negatief. De ECB pompte jarenlang duizenden miljarden in de economie door het opkopen van leningen. Dit deed het om de inflatie aan te wakkeren, die naar hun mening lange tijd te laag was.

Alternatieven

Wie naast het sparen bij de bank op zoek is naar alternatieven om geld meer waard te laten worden, kan bijvoorbeeld beleggen. Ook ouderwets koopzegels sparen bij de Albert Heijn loont: een vol boekje kost € 49 en levert je € 52 op. Dat is een rendement van 6 procent zonder dat je risico loopt om je inzet te verliezen, zoals bij beleggen.

Weten waarom het loont om ieder dubbeltje om te draaien? Bekijk dan deze video:

Bron: Independer