Bij deze hartverwarmende kerstreclame over bonusouders houd je het niet droog

Disney flikt het weer: met een hartverwarmende kerstreclame van maar liefst drie minuten weet de filmproducent iedereen tot tranen te roeren. In een herkenbare mini-animatiefilm over een bonusvader, kan haast iedere stiefmoeder, -vader of kind wel herkenning vinden.

Bonusvader

De Disneyreclame Bonusvader gaat over Mike die intrekt bij zijn nieuwe vriendin Nicole. Zij woont samen met haar kinderen Max en Ella, waar Mike de stiefvader van wordt. Je ziet hoe Mike zijn weg probeert te vinden in het stiefouderschap.

Hoe moet dat, bonusvader zijn? Wanneer trekt hij naar de kinderen toe? Wanneer moet hij een beetje afstand nemen? In de ontroerende minifilm onderzoekt Mike het met vallen en opstaan. Het voorlezen uit een Disney-boek dat zoontje Max ooit van zijn biologische vader kreeg, zorgt uiteindelijk voor verbinding in het gezin.

Make A Wish

In de voor velen herkenbare video is het nummer Love runs deeper te horen, van Gregory Porter. Dit werd speciaal gemaakt voor de reclame. Bij iedere download van dat nummer tot en met Oud en Nieuw gaat de opbrengst naar stichting Make A Wish. Als dat geen mooie kerstgedachte is...

Benieuwd naar de kerstreclame? Bekijk hem hieronder.

Bron: Youtube, Hln.