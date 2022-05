Bij vrouwen zitten melanomen vaak op de benen (en andere feiten die je niet wist over huidkanker)

Epidemiologen concluderen zelfs dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aanneemt en dat het einde daarvan nog niet in zicht is.

Is huidkanker altijd dodelijk?

De drie meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Gelukkig is de meest voorkomende vorm van huidkanker het basaalcelcarcinoom, een kankersoort waaraan vrijwel niemand overlijdt omdat er bijna nooit uitzaaiingen ontstaan. Dit treft jaarlijks in Nederland ongeveer 60.000 mensen. De andere twee zijn gevaarlijker, waarbij de plaveiselcelcarcinoom, dat vaak voorkomt bij oudere mensen, het beste te behandelen is.

Huidkanker in cijfers

Cijfers waar je niet vrolijk van wordt, maar die het wel even in het broodnodige perspectief zetten:

52% van alle kanker is een vorm van huidkanker. Ter vergelijking: de nummer twee is borstkanker met 12%.

In 2021 zijn ongeveer 82.800 nieuwe gevallen van huidkanker vastgesteld.

Daarvan waren 7.500 gevallen van melanoom, de meest gevaarlijke vorm van huidkanker: 3.700 mannen en 3.800 vrouwen.

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 900 mensen aan huidkanker.

Mannen hebben meer kans om aan huidkanker te overlijden dan vrouwen.

Bij vrouwen komen melanomen vaker voor op de benen; bij mannen vooral op de rug.

Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt huidkanker.

Oorzaken van huidkanker

De belangrijkste oorzaak voor huidkanker is overmatige blootstelling aan UV-straling van zon en/of zonnebank. Het is zelfs zo dat als je als kind bent verbrand, de kans op huidkanker toeneemt op latere leeftijd. Het is daarom uiterst belangrijk dat je jezelf goed insmeert. Ja, óók als de zon niet schijnt en zelfs in de winter.

Waarom overlijden mannen vaker?

Mannen hebben meer kans om aan huidkanker te overlijden dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoeken van onder meer de World Health Organisation (WHO) en van het Stanford University Medical Center. Vroeger waren die cijfers omgedraaid.

Wat is er veranderd? Helemaal zeker weten ze het niet, maar er is wel een vermoeden: de gezonde levensstijl van de 21e eeuw. Vrouwen zijn zich tegenwoordig bewuster van hun gezondheid, en daar hoort verantwoord zonnen (meer en beter insmeren) ook bij. Daarnaast checken vrouwen hun huid regelmatiger op oneffenheden dan mannen en is hun drempel om naar de dokter te gaan lager.

Heb je een gekke moedervlek?

Heb je een gek plekje op je huid of een gewone moedervlek die plots van vorm, grootte of kleur verandert? Bij twijfel: altijd naar de huisarts. Beter één keer te vaak, dan één keer te laat. Laat ook geregeld je rug nakijken door je partner of een vriend(in). In 2021 is er een Nationaal Actieplan Huidkanker gelanceerd (en door de Tweede Kamer besproken) waarbij huisartsen en andere medische specialisten goed samenwerken om zo diagnose én preventie te bevorderen.

Bron: IKNL.NL, vzinfo.nl, kwf.nl, stanfordhealthcare.org