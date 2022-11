Bijna de helft van de Nederlanders viert dit jaar geen Sinterklaas

Het actualiteitenprogramma vroeg een panel van 3400 leden naar hun Sinterklaasplannen. 41 procent gaf aan het feest dit jaar helemaal over te slaan.

Redenen: Piet en crisis

Als belangrijkste redenen noemen mensen de Pietendiscussie en de economische crisis. “Er zijn andere kosten in het spel. We hebben als familie besloten het een keertje over te slaan, en volgend jaar weer te doen”, vertelt een vrouw voor de camera van Hart van Nederland.

Even uitbundig

Anderen denken er niet aan om te beknibbelen op de Hollandse traditie; ruim één op de drie Nederlanders viert pakjesavond en haalt strooigoed in huis. “Wij doen hetzelfde als altijd, even uitbundig”, zegt een vrouw. “Een tandje minder? Nee, het wordt elk jaar meer!”

Eén op de vijf Nederlanders zet komende maand zijn schoen, of laat de kinderen dat doen. Daarnaast doet 18 procent aan lootjes, of dat nou met familie, vrienden of collega’s is.

