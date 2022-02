Bijzonder interview: Willem-Alexander en Máxima over het mooiste huwelijkscadeau dat ze 20 jaar geleden kregen

Vanavond is het precies twintig jaar geleden dat Nederland een groot huwelijkscadeau gaf aan Willem-Alexander en Máxima: het Oranje Fonds. Het was op 1 februari 2002 dat het paar, dat de volgende dag in het huwelijksbootje zou stappen, in de Amsterdam ArenA het fonds voor sociale initiatieven kreeg namens het volk. ‘Ons’ cadeautje aan het stralende paar.

Om dit jubileum te vieren, praatte Sandra Jetten, directeur van het fonds, op Paleis Huis ten Bosch met Willem-Alexander en Máxima om terug én vooruit te blikken.

Géén Máximafonds

Veel royals hebben een eigen liefdadigheidsfonds of een stichting die naar hen is vernoemd, zoals het Koningin Mathilde Fonds of de Queen Elizabeth Foundation. Willem-Alexander en Máxima kozen er bewust voor om het fonds juist níet naar hen te laten noemen, zegt Sandra Jetten in gesprek met Libelle. “Ze wilden niet een cadeau voor henzelf, maar voor de samenleving. Dat het Oranje Fonds heet, maakt dat het generaties lang kan blijven bestaan en dat het een fonds is voor iedereen, voor heel Nederland.”

In de lange periode voor de huwelijksdag brainstormde het paar in talloze gesprekken over de toekomstige rol van Máxima. Ze bevond zich, voor een deel, in hetzelfde schuitje als veel andere nieuwe Nederlanders: mensen die het land nog niet goed kennen en buiten de boot vallen. Het fonds moest een rol spelen in de samenleving om ervoor te zorgen dat niemand in het koninkrijk werd uitgesloten. Waar je ook vandaan komt, met welke kleur, nationaliteit of achtergrond dan ook...

Échte ontmoetingen

Het liefst zou het fonds nu, twintig jaar na dato, met Willem-Alexander en Máxima een groot feest geven, voor alle partners en betrokkenen. Door de pandemie kan dat niet. In samenspraak met het koningspaar is besloten om het online te vieren.

Het gesprek met het koningspaar is al eerder opgenomen, fragmenten ervan zijn op 1 februari om 20.30 uur in de live-uitzending te zien. Sandra Jetten blikt alvast vooruit: “De koning en koningin bezochten in die jaren zo’n 200 sociale initiatieven in Nederland. Twintig jaar lang maakten ze kennis met mensen en organisaties, twintig jaar luisterden ze naar wat er speelt en spraken ze waardering uit.”

De handen uit de mouwen

Voor het koningspaar zijn de vele bezoeken erg waardevol om inzicht te krijgen in wat er speelt in onze samenleving. Dat geldt ook voor de bekendste actie van het Oranje Fonds: NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersactie waarbij de koninklijke familie ook de handen uit de mouwen steekt. NL Doet vindt dit jaar op 11 en 12 maart plaats. Willem-Alexander laat blijken hoe waardevol hij dat vindt, omdat je tijdens het klussen eens écht ongedwongen een gesprek aangaat en mensen ontmoet.

Een fragment kun je hieronder bekijken.

De uitzending ‘20 jaar ertoe doen’ wordt op 1 februari om 20.30 uur uitgezonden op oranjefonds.nl, AD.nl en de website van Blauw Bloed.