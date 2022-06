Bijzonder: Liesbeth List krijgt eigen straat op Vlieland

Liesbeth groeide op op Vlieland en als klein meisje liep ze vele keren over het pad dat nu haar naam draagt.

Liesbeth List krijgt eigen straat

De officiële onthulling van het straatnaambord, de door beeldhouwer Karel Zijlstra ontworpen plaquette, moest door de pandemie twee jaar worden uitgesteld. Donderdag was het eindelijk zover. Liesbeths dochter Elisah Baijens, haar echtgenoot Marc en kleindochter Lílah waren bij de onthulling aanwezig, samen met burgemeester van Vlieland Michiel Schrier en commissaris van de koning in Friesland Arno Brok.

DANKBARE FAMILIE

De straatnaam is nu het Liesbeth Listpad, gelegen voor de vuurtoren waar de zangeres als kind in opgroeide. Ook werd het kunstwerk, met daarop de tekst ‘Ik heb je lief’, onthuld.

“We zijn hier zo dankbaar voor”, laat Elisah aan De Telegraaf weten. “Het leek alsof ze het persoonlijk zegende.”

Herdenkingsmunt

Vorig jaar werd er ook al een ode gebracht aan de legendarische Nederlandse artiest. De Koninklijke Nederlandse Munt sloeg toen een herdenkingsmunt voor de overleden zangeres.

Liesbeth emigreerde op 4-jarige leeftijd met haar vader naar Nederland vanuit het voormalig Nederlands-Indië, waar ze is geboren. Ze werd vervolgens in verschillende weeshuizen geplaatst. De zangeres vertelde ooit dat dit was omdat de nieuwe vrouw van haar vader haar niet kon verdragen. Liesbeths vader koos voor zijn nieuwe echtgenote. Uiteindelijk werd ze opgevangen door Jaap en Marie List op Vlieland. Zo kreeg Liesbeth haar achternaam.

Eindelijk heeft ze dan, twee jaar na haar overlijden, toch nog die prachtige ode op haar geliefde Vlieland.

Bron: De Telegraaf