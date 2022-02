Bijzonder! “Onze zoontjes zijn broers, neefjes én tweelingen”

Josh kondigde vorig jaar januari de komst aan van zijn zoontje Jett met zijn vrouw Brittany. Het babynieuws werd gepost op de gezamenlijke Instagram van Josh, Jeremy, Brittany en Briana.

“Brittany heeft het geweldig gedaan tijdens de bevalling. Ik ben zo trots op hen en blij om Jett’s vader te zijn”, schreef hij in die post.

Slechts drie maanden later deelde Joshs tweelingbroer Jeremy dat zijn vrouw Briana net was bevallen van hun eerste zoontje Jax. Ook hij postte dit op het gezamenlijke Instagramaccount.

Quaternaire tweeling

Wettelijk zijn Jett en Jax neven, maar genetisch zijn het broertjes van elkaar, én een zogeheten quaternaire tweeling. Een gevolg van het feit dat beide jongetjes het product zijn van dezelfde dna-combinatie. “Neven, nichten, genetische broers en een quaternaire tweeling!”, zeggen de Salyers en tonen een foto van de hele familie samen met Jax en Jett.

De tweelingzussen Brittany en Briana ontmoetten Josh en Jeremy Salyers in 2017 op een festival voor tweelingen. Zes maanden later vroegen de broers de zusjes al ten huwelijk. Een jaar later trouwden ze in één grote ceremonie. En nu is er dus voor de beide stellen gezinsuitsbreiding.

