Bijzonder: zo kan Sempeta (12) ondanks zijn handicap tóch chirurg worden

Libelle samen met Liliane Fonds

Brandweerman, politieagent of dokter: elk kind droomt over wat hij of zij later wil worden. Ook kinderen met een beperking. Maar helaas krijgen zij meestal niet dezelfde kansen. Wereldwijd gaan 9 op de 10 kinderen met een handicap niet naar school. En in ontwikkelingslanden is het vaak ook lastig om de juiste zorg te krijgen. Dat is een groot probleem, want 80% van alle kinderen met een handicap woont in de armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Droombaan als chirurg

Eén van die kinderen is de twaalfjarige Sempeta. Hij woont in Kenia en droomt ervan om dokter te worden. Chirurg, om precies te zijn. Dan kan hij kinderen helpen die net als hij een handicap hebben. Sempeta is namelijk geboren met broze botten. Als we zijn leraar Sila mogen geloven, is Sempeta er zeker toe in staat om chirurg te worden: “Hij is een slimme en leergierige jongen, geboren als een echte leider.” Zoals Sempeta zelf zegt: “Het enige verschil tussen jou en mij is dat ik op krukken loop, en jij op benen.” Toch maakt zijn handicap het erg lastig om zijn dromen waar te maken.

Hoge ziektekosten

Door zijn handicap moet Sempeta regelmatig naar het ziekenhuis. Dat betekent niet alleen dat hij vaak school mist, maar ook dat de ziektekosten hoog oplopen. De moeder van Sempeta staat er alleen voor en heeft nog 8 andere kinderen, dus de ziektekosten van Sempeta kan zij niet betalen. Maar dankzij de hulp van het Liliane Fonds kan zijn grote droom tóch werkelijkheid worden.

Sempeta en zijn moeder.

Toekomstdroom

Samen met lokale organisaties verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Dit doet de stichting onder andere door hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker te maken. Het Liliane Fonds betaalt de gezondheidszorg- en de schoolkosten van Sempeta. Mede dankzij deze steun is Sempeta een stapje dichter bij de verwezenlijking van zijn droom om chirurg te worden. Zo kan hij in de toekomst zelf kinderen met een handicap helpen en inspireren.

Een eerlijke kans op een beter leven

Meer dan 65.000 kinderen en jongeren met een handicap kregen in 2020 steun van het Liliane Fonds. Maar momenteel zijn er naar schatting nog steeds 40 miljoen kinderen met een handicap in arme landen die dringend hulp nodig hebben. Kijk op lilianefonds.nl voor meer informatie en doneer.