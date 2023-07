Bijzondere bevalling: vrouw bevalt van een dochter in hogesnelheidstrein

Dat baby’s niet te plannen zijn, blijkt maar weer. De Italiaanse vrouw, hoogzwanger van haar tweede kind, was nog geen 37 weken zwanger. Het feit dat haar baby prematuur ter wereld kwam, maakte de situatie des te verrassender. Toen de hoofdconducteur vernam dat de vrouw weeën had, werd de trein onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde station geleid. Maar dat was eigenlijk al te laat, baby Anna kon niet meer wachten tot het eerstvolgende station.

Videobellen met een verloskundige

Gelukkig waren er behulpzame medepassagiers aan boord. Eén van de passagiers werkte in een ziekenhuis en twijfelde geen moment. Ze belde haar collega-verloskundige, die toevallig vrij had die dag.

In eerste instantie dacht de verloskundige dat het een grap was, maar al snel begreep ze dat het menens was. Via een videogesprek begeleidde ze de bijzondere bevalling. Ook het gebrek aan handdoeken werd opgelost door een 86-jarige vrouw. Zonder aarzelen haalde ze de schone lakens uit haar koffer.

Unieke treinrit

Na veertig minuten werd baby Anna verwelkomd door een volle coupé. Moeder en kind werden overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl de trein haar reis kon vervolgen. Slechts een halfuur later dan de oorspronkelijke tijd kwam de trein alsnog aan in Turijn.

De hoofdconducteur deelde zijn ervaringen van die dag met The Mirror en beschreef het als een buitengewone werkdag. “Het was een onvergetelijke dag. Alles verliep vlekkeloos. Ik werk al sinds 1995 voor Trenitalia en ik denk dat dit de meest spannende en prachtige dag in mijn hele carrière zal blijven.”

Bron: The Mirror